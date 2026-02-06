Психолог ответил, помогает ли хобби справиться со стрессом

Хобби помогает справляться с негативными эмоциями, полученными в других сферах жизни. При этом важно не превращать любимое занятие лишь в способ сбежать от трудностей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на практикующего психолога, кандидата психологических наук, писателя Михаила Хорса.

По словам эксперта, наличие хобби позитивно сказывается на нервной системе.

«Это уравновешивает те отрицательные эмоции и стресс, который человек испытывает в своей обычной жизни», – отметил Хорс.

Психолог также добавил, что наличие хобби желательно, но это не обязательное условие для того, чтобы быть счастливым. По словам специалиста, некоторым людям сложно найти подходящее занятие, а другим не хватает на это свободного времени и сил.

В некоторых случаях эффект, который оказывает хобби, может обернуться негативом, отметил Хорс. Человек, сталкиваясь с проблемами в семье или на работе, может с головой уходить в свои увлечения и не разбираться в ситуации.

Психолог советует перестать расходовать силы на отрицательные эмоции и направить их в действие. В этом случае хобби может понизить стресс и освободить ресурс.

