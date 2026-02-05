Как сенсорный стресс меняет поведение зумеров

Раздражение от громкой музыки, резких запахов и непрошеных прикосновениях кажется чрезмерной чувствительностью. Но в случае поколения Z речь идет не о капризе и не о слабости, а о системной реакции нервной системы.

© Freepik

И дело вовсе не в том, что их баловали родители, что они сплошь неженки и оранжерейные розы. Просто эти люди отличаются другими ментальными и физиологическими установками, которые появились не абы откуда, а были сформированы конкретными условиями жизни. Которую зумеры не выбирали. Психолог Радмила Бакирова рассказала, в чем тут дело.

Что такое сенсорный стресс и как он проявляется

Сенсорный стресс — это явно имеющая место быть перегрузка нервной системы из-за избытка стимулов: звуков, света, движений, визуального шума. У зумеров он проявляется быстрее и ярче: усталость, раздражительность, желание уйти в тишину и спрятаться где-то в углу, снижение концентрации.

«Это не тревожность в чистом виде, а физиологическая реакция на среду, где стимулов слишком много и они не отключаются в принципе», — объясняет эксперт.

Почему такая реакция именно у поколения Z

Зумеры с пеленок росли в условиях неумолкающего фона: смартфоны, уведомления, видео, музыка, реклама, экраны (кто, интересно, им все это организовал? Не те же самые люди, которые теперь жалуются на их чувствительность?). Нервная система формировалась без периодов тишины и восстановления — в результате порог восприимчивости снизился: то, что предыдущие поколения считают нормальным шумом, для них становится сенсорной катастрофой. Добавляется и высокая скорость жизни — мозг просто не успевает фильтровать входящие сигналы.

Яркий свет и громкие звуки как триггеры

Неоновый свет, холодные лампы, открытые офисы, громкие пространства действуют как постоянный стрессор.

«Сенсорная система не получает пауз — громкие звуки, особенно неожиданные, воспринимаются как угроза, даже если объективной опасности нет. Отсюда желание приглушенного света, которое так бесит старшее поколение, наушников с шумоподавлением, в которых они ходят даже в душ. И стремление жить в минималистичных интерьерах, которое нам не понять», — уверяет психолог.

Как с ними общаться и не усиливать взаимный стресс

Важно снижать фоновую нагрузку: говорить спокойнее, не повышать голос без необходимости, избегать резких командных интонаций. В рабочих и личных коммуникациях ценятся ясность, структурированность и уважение к границам. Зумеры лучше реагируют на диалог без давления, где есть выбор, а не хаотичный шквал из слов, эмоций и требований. И, пожалуй, так будет проще всем участникам коммуникации.