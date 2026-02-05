Названа неочевидная причина частых сексуальных фантазий

Люди с выраженными чертами невротизма чаще сообщают о регулярных сексуальных фантазиях, тогда как более сознательные и уступчивые личности, напротив, фантазируют реже. К такому выводу пришли психологи из Мичиганского государственного университета, проанализировав данные более чем 5 тыс. человек. Работа опубликована в журнале PLOS One.

© Газета.Ru

Как отмечают авторы работы, сексуальные фантазии — распространенное явление, которое может быть связано с субъективным благополучием и качеством отношений.

Однако до сих пор влияние личностных черт на частоту и содержание таких фантазий изучалось недостаточно.

Невротизм — одна из базовых личностных черт в модели «Большой пятерки». Она отражает склонность человека к эмоциональной нестабильности и повышенной чувствительности к стрессу. Люди с высоким уровнем невротизма чаще испытывают тревогу, раздражительность, чувство вины, подавленность, склонны к переживаниям и внутреннему напряжению.

В исследовании приняли участие 5 225 взрослых жителей США. Участники заполнили два стандартизированных опросника: первый оценивал частоту сексуальных фантазий и их тематику, второй — «Большую пятерку» личностных черт: экстраверсию, доброжелательность, сознательность, невротизм и открытость новому опыту.

Сексуальные фантазии были сгруппированы в четыре категории: исследовательские (например, участие в групповом сексе), интимные (романтическая близость в необычной обстановке), обезличенные (наблюдение за сексом других) и садомазохистские.

Статистический анализ показал, что люди с высокими показателями сознательности и доброжелательности реже фантазируют о сексе вне зависимости от категории. Этот эффект в основном объяснялся такими чертами, как ответственность и уважительность. В то же время высокий уровень невротизма — особенно связанный с депрессивными переживаниями — был ассоциирован с более частыми сексуальными фантазиями.

Ученые подчеркнули, что разнообразие сексуальных фантазий является нормой, а понимание их связи с личностными особенностями может помочь психологам в работе над сексуальным благополучием пациентов. В дальнейшем исследователи планируют проверить, сохраняются ли эти эффекты в других культурах и меняются ли личность и сексуальные фантазии совместно с течением времени.