Пополам или полностью: когда женщине стоит заплатить за мужчину в ресторане

Мнение о том, что закрывать счет после приятного ужина в заведении должен только мужчина, давно несостоятельно. Вот когда и даме будет уместно внести свою лепту в совместный досуг.

© РИА Новости

«Ешь ты, а плачу я», — примерно такую фразу хотят слышать дамы от своего мужчины. И неважно, муж это или пока просто ухажер. Между тем, и дамам иногда нужно раскошелиться и угостить партнера. И речь тут не о закоренелых феминистках, которые не приемлют любой мужской помощи и комфортно себе живут под девизом сильных и независимых «Я все сама!».

Психолог Вероника Ахметова в беседе с WomanHit перечислила ситуации, когда именно женщине следует оплатить счет в ресторане или кафе.

Позвала — угощай

Если женщина пригласила мужчину в ресторан, а не наоборот, то подразумевается, что банкет будет за ее средства.

«В принципе, согласно этикету и правилам взаимного уважения, платит тот, кто приглашает. Мало ли какой у вас там планируется разговор. Вы можете предложить заплатить, ну или там проявить инициативу. Если мужчине это не понравится, он вас остановит. Это показывает, что вы цените его время, его согласие и его общество», — говорит эксперт.

Для мужа не жалко

Второй случай, когда женщина может быть «спонсоров» совместного обеда или ужина в заведении — законный брак или длительные отношений с мужчиной.

«В таких парах оплата может быть гибкой. Вы можете заплатить, чтобы поздравить своего мужчину с каким-то успехом. Это как акт заботы, поддержки. Это продемонстрирует, что вы цените в мужчине его внимание, его общение, а не его деньги, не его кошелек. Или же вы хотите выразить какую-то благодарность мужчине. Например, он для вас сделал что-то важное, организовал какую-то, не знаю, встречу, какой-то проект, и вы просто хотите сказать спасибо таким образом», — подчеркивает психолог.

Адьес, амиго

Ну и третья ситуация, не слишком приятная.