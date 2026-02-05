Пополам или полностью: когда женщине стоит заплатить за мужчину в ресторане
Мнение о том, что закрывать счет после приятного ужина в заведении должен только мужчина, давно несостоятельно. Вот когда и даме будет уместно внести свою лепту в совместный досуг.
«Ешь ты, а плачу я», — примерно такую фразу хотят слышать дамы от своего мужчины. И неважно, муж это или пока просто ухажер. Между тем, и дамам иногда нужно раскошелиться и угостить партнера. И речь тут не о закоренелых феминистках, которые не приемлют любой мужской помощи и комфортно себе живут под девизом сильных и независимых «Я все сама!».
Психолог Вероника Ахметова в беседе с WomanHit перечислила ситуации, когда именно женщине следует оплатить счет в ресторане или кафе.
Позвала — угощай
Если женщина пригласила мужчину в ресторан, а не наоборот, то подразумевается, что банкет будет за ее средства.
«В принципе, согласно этикету и правилам взаимного уважения, платит тот, кто приглашает. Мало ли какой у вас там планируется разговор. Вы можете предложить заплатить, ну или там проявить инициативу. Если мужчине это не понравится, он вас остановит. Это показывает, что вы цените его время, его согласие и его общество», — говорит эксперт.
Для мужа не жалко
Второй случай, когда женщина может быть «спонсоров» совместного обеда или ужина в заведении — законный брак или длительные отношений с мужчиной.
«В таких парах оплата может быть гибкой. Вы можете заплатить, чтобы поздравить своего мужчину с каким-то успехом. Это как акт заботы, поддержки. Это продемонстрирует, что вы цените в мужчине его внимание, его общение, а не его деньги, не его кошелек. Или же вы хотите выразить какую-то благодарность мужчине. Например, он для вас сделал что-то важное, организовал какую-то, не знаю, встречу, какой-то проект, и вы просто хотите сказать спасибо таким образом», — подчеркивает психолог.
Адьес, амиго
Ну и третья ситуация, не слишком приятная.
«Если вдруг ваше свидание оказалось неудачным и вы понимаете, что просто тратите драгоценное время на недостойного мужчину, попросите чек. Такая демонстрация скажет вашему кавалеру о том, что вы друг другу ничего не должны. Это очень четкий вежливый сигнал о том, что встреча завершена и никаких дальнейших обязательств нет, и контакт дальнейший тоже не намечается», — заключает Ахметова.