Женщин предупредили об опасности сквирта

Сексолог Юлия Яргунина предупредила, что сквирт может представлять опасность для здоровья. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала предпринимателя Александра Грабского.

По словам Яргуниной, хотя сквирт и нельзя назвать полезным, полностью отказываться от него не нужно. Главное — не злоупотреблять этой сексуальной практикой, подчеркнула специалистка.

«Задействуются мышцы, удерживающие сфинктер уретры, и при частой стимуляции подобным образом могут быть негативные последствия. Кроме того, важно учитывать процесс чистоты рук, обеззараживание, технические моменты, не повредить слизистую и так далее», — пояснила она.

При этом Яргунина отказалась считать сквирт мифом. По ее мнению, такой тип оргазма существует, а женщинам его точно стоит попробовать.

