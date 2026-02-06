Психиатр ответил на главные вопросы об СДВГ

Россия вошла в число стран с максимально благоприятными условиями для развития искусственного интеллекта. Так, отечественные ученые из Севастопольского государственного университета создали нейросеть, которая верно диагностирует синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) более чем в 90 процентах случаев. Чтобы разобраться, что такое СДВГ, мы обратились к кандидату медицинских наук Денису Витальевичу Тихонову.

© Вечерняя Москва

Если в вашем окружении есть тот, кому вечно не сидится на месте, кто постоянно стремится ввернуть в чужую речь свое словцо, при этом готов поделится интересным фактом или своими бурными эмоциями, вероятно, он делает это не специально. Просто его психика подвержена влиянию синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Что это такое, мы узнали у старшего научного сотрудника Института детской психиатрии Научного центра психического здоровья Дениса Тихонова.

— Денис Витальевич, когда и как появилось понятие «синдром дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ)?

— Впервые его выделил британский педиатр Джордж Стилл в начале XX века. Он описал детей, у которых были проблемы с устойчивостью внимания, самоконтролем, выраженной импульсивностью. Стилл назвал это «дефектом морального контроля», не в плане аморального поведения, но в плане неумения контролировать импульсы и делать то, что надо. С того времени подобные расстройства начали активно изучать. Технологический прогресс повлиял на изменение подхода к вопросу. Изначально это нарушение считалось исключительно поведенческим. Но с помощью МРТ и анализов, связанных с генетикой, понимание процессов стало усложняться. Сейчас СДВГ относят к нейробиологическому расстройству, при котором человеку сложно концентрироваться на чем-то конкретном и регулировать свою активность.

— Чем это вызвано?

— Головной мозг состоит из нейронов, которые обмениваются сигналами с помощью химических посредников, которые мы называем нейромедиаторами, к ним относят и дофамин с норадреналином. А при СДВГ локально нарушаются их концентрации. Дофамин отвечает за мотивацию и получение удовольствия от исполняемой деятельности. При его нехватке нам становится неинтересно, сложно делать то, что мы должны, доводить действия до конца. Норадреналин — нейромедиатор, который отвечает за умение концентрировать и удерживать внимание. При его недостатке трудно сосредоточиться, отфильтровать отвлекающие факторы.

— К какому врачу идти, если у ребенка есть признаки СДВГ, и как их заметить?

— В нашей стране этим в основном занимаются неврологи и детские психиатры. Выявить СДВГ может даже хорошо знакомый с данным расстройством врач-педиатр. Принципиально обращают на себя внимание следующие моменты: ребенок не усидчив, не может долго совершать одно действие, ему быстро становится скучно, он вечно отвлекается.

Например, мама говорит ребенку перед школой: «У тебя есть 15 минут. Одевайся, чисти зубы и собирай портфель». Он заходит в комнату, надевает один носок, видит котенка, начинает его гладить, замечает любимую игрушку, начинает с ней играть, вспоминает, как классно было, когда к нему заходил друг, решает набирать ему сообщение... Через 10 минут мама видит, что ребенок в одном носке, портфель не собран, зубы не почищены. То есть человеку постоянно нужно что-то новое, свежие ощущения. Как говорят некоторые родители: «Мой ребенок везде и сразу. И хочет все и сразу».

— Какие проблемы возникают при СДВГ?

— Такой ребенок часто перебивает, меняет виды деятельности, отвлекается. Это ведут к трудностям в обучении, взаимодействии со сверстниками. Но основная проблема в том, что многих ребят с СДВГ воспринимают как ленивых, невоспитанных. Их начинают ругать за невнимательность. Такой подход — верный способ испортить человеку жизнь. Если же вовремя понять, что вызывает эти проблемы, что является их первоисточником, и начать с этим работать, обычно все складывается довольно неплохо.

— Это только детское заболевание?

— В современном представлении СДВГ — даже не заболевание, а характеристика работы нервной системы. Да, чаще всего его выявляют в детском возрасте, но он не исчезает, остается на всю жизнь. Хотя есть некая динамика. Если у ребят младшего возраста при СДВГ преобладают импульсивность, подвижность, гиперактивность, нетерпимость к скуке, то во взрослом возрасте это трансформируется в трудности с концентрацией и общую невнимательность.

Скорее всего, это будет заметно не в поведенческих, но в бытовых моментах. Например, жена просит мужа: «Дорогой, ты идешь гулять. Пожалуйста, захвати мусор и купи молока». Пока муж одевается, он ищет лопаточку для обуви, которая куда-то делась. Когда находит, уже забывает, что у дверей стоит пакет с мусором. Доходит до магазина, вспоминает, что они с женой обсуждали приготовление пиццы, покупает нужные ингредиенты. Возвращается, а мусор не выкинут, молоко не куплено. При этом злого умысла тут не было. Он просто забыл.

— Чем опасен СДВГ?

— Если им не заниматься и не обучить человека навыкам преодоления трудностей, которые влечет СДВГ, в подростковом и взрослом возрасте могут проявиться проблемы. Гиперактивность, переходящая в нарушение внимания, приводит к тому, что человек не успевает делать базовые вещи, не способен правильно планировать время. За счет чего растет внутреннее напряжение и уровень тревоги. Тревога вообще часто сопутствует СДВГ. И в подростковом, взрослом возрасте проблемы бывают сопряжены с попытками найти способы совладать с тревогой. Часто люди обращаются не к медикаментозному лечению, но к алкоголю, к психоактивным веществам — это угрожающая, опасная история. Если мы говорим про нехорошие вещи, которые могут случаться с ребятами с СДВГ, — зачастую, это зависимости.

— СДВГ чаще бывает у мальчиков, чем у девочек?

— Тут нет связи с половой принадлежностью — распространенность СДВГ примерно равная и у мальчиков, и у девочек. Но проявляется это по-разному. Тут скорее можно говорить про то, кто чаще попадает в поле зрения врачей. А это в основном ребята именно из-за поведенческих нарушений. У мальчиков заметнее проявляются гиперактивность и импульсивность. Они могут кричать, постоянно двигаться, драться, мешать окружающим. У девочек обычно проявляются расстройства из области концентрации внимания. Если парень срывает уроки, бегает и орет, это бросается в глаза. А когда девочка, чтобы подготовиться к школе, сидит до часу ночи, пытаясь сделать домашнее задание, но получает хорошие оценки, зачастую никому и в голову не придет обратить внимание на ее проблемы. Скажут: «Молодец, хорошая девочка, отличница!» И не заметят, что ей сложно концентрироваться, она тратит очень много времени на то, что надо сделать.

— Про обучение: влияет ли СДВГ на когнитивные способности и интеллект? Я читала, что такие дети часто даже опережают сверстников по развитию, хоть и не справляются с саморегуляцией.

— Это так. Неверно говорить, что у ребят с СДВГ есть какие-то интеллектуальные отклонения. Если мы берем основную массу детей с СДВГ, а по современным исследованиям его выявляют у 5-7 процентов детей и подростков, то за счет способности быстро переключать внимание и менять вид деятельности эрудиция у такого ребенка может быть выше, чем у других. Он усваивает чуть больше информации, но ему сложнее с ней работать. И сложно высидеть на уроке. Если мы говорим про младшие классы, процесс выглядит примерно так. Учитель что-то рассказывает. У ребенка появляется идея, он хочет вставить комментарий, не поднимая руки и не спрашивая разрешения, ребенок радостно что-то выкрикивает. Учитель делает ему замечание. А ребенок обижается, потому что не понимает за что, ведь он же сказал какую-то классную штуку. И это его расстраивает.

— Что делать, если вашему ребенку диагностировали СДВГ? Как ему помочь?

— Традиционно есть два пути, как и во многих других ситуациях в психиатрии. Есть разговорный психологический, психотерапевтический, нейропсихологический подход. И есть подход медикаментозный. Если мы говорим про медикаментозный подход, то тут используются препараты, которые влияют отчасти на поведение, отчасти на концентрацию внимания. Например, те, что регулируют обмен норадреналина, чтобы человеку стало легче концентрировать внимание. Если говорим про психологические методики, то ребятам дают упражнения, чтобы они учились контролировать импульсивность, организовывать режим дня, расставлять приоритеты в том, что нужно делать. У малышей это происходит в игровой форме. У ребят постарше и у взрослых это именно конкретные упражнения. В идеале все должно сочетаться: нужна медикаментозная терапия, чтобы дать человеку ресурс, и нужен психотерапевтический подход, чтобы с помощью этого ресурса человек научился преодолевать свои сложности.

— Какие есть приемы и советы, чтобы ребенку с СДВГ не было скучно?

— Есть простые вещи, доступные даже без активной работы со специалистом. Если мы говорим про долгую рабочую деятельность, то она должна разбиваться на фрагменты. Например, в тайм-менеджменте есть техника Pomodoro, которую еще называют «методом помидора». По ней 20-25 минут человек занимается делом, потом делает перерыв на 5-10 минут. Потом опять занимается, снова перерыв, и так далее. Благодаря паузам деятельность не успевает превратиться в скучную ужасную рутину, заниматься неинтересным становится проще.

При работе с детьми обязательно нужно положительное подкрепление. Ребенок должен знать, что если что-то делает, прикладывает усилия, он будет вознагражден. То есть даже если ребенок позанимался, но у него не вышло, ему поставили в школе двойку, родители должны отметить, что он старался. Если ребенок с СДВГ получает не очень хорошие отметки и родители начинают его ругать, у него полностью пропадает мотивация, он совсем перестает учиться. Ребенок убеждается, что «все равно ничего не получится, все пойдет не так, как хочется, тогда зачем вообще тратить силы».

Если мы говорим про детей, то есть термин «геймификация» — можно придать скучной деятельности игровую форму, например, назначить небольшие награды за достижения. Сделал русский язык — получил 10 баллов, английский — еще 10 баллов, математику — еще 10. А за каждые 30 баллов — можешь час посмотреть телевизор или поиграть. Если сделал еще и на послезавтра уроки, получаешь по 20 баллов за каждый, что дает возможность поиграть еще дольше! Неплохо работает и задействование разных каналов восприятия. К примеру, если во время учебы паренек или девчонка с СДВГ включают музыку, которая им нравится, за счет того, что они получают приятный сигнал, скучное дело может стать интереснее. Родители иногда жалуются: «Как можно делать математику, когда слушаешь тяжелый рок?» Но тут как раз выходит, что ребенок сам находит способ справляться со скукой.

— Можно ли вылечить СДВГ, восполнив недостаток веществ и освоив поведенческие правила?

— Нет. Но если у человека есть навыки работы со своими особенностями, его жизнь становится легче. Притом у СДВГ есть и условные плюсы. Это умение быстро переключаться с одного на другое, живой ум, ярко выраженная эмоциональность. Если человек не только учится контролировать недостатки, которые приносит СДВГ, но и использует бонусы, которые дает такая особенность нервной системы, то он во многих сферах может очень хорошо и эффективно работать и применять свои знания.

— В каких, например?

— Речь может идти про науку, творчество, бизнес... Про те сферы, где нужна креативность, нестандартное мышление, умение быстро обрабатывать большое количество информации, выделять ее ядро и что-то с ним делать.

— Клиповое мышление не может повлиять на СДВГ? Ведь мир все ускоряется и быстрое переключение информации уже повсеместно.

— В последнее время в западных странах, где идет довольно активный мониторинг СДВГ, отмечается рост людей, у которых его выявляют. И пока не понятно, это происходит потому, что люди стали чаще обращаться к специалистам, или синдром «распространяется». Если рассматривать СДВГ как особенность работы нервной системы, то это не черно-белая категория, а, скорее, спектр нарушений, и нет одной универсальной границы, которая строго отделяет «норму» от «легких» или «тяжелых» проявлений. Чем больше внешних факторов негативно воздействуют на нервную систему, тем выше шанс проявления СДВГ. Чем больше и чаще человек воспринимает информацию из коротких ярких роликов, тем выше шанс, что у него будет нарастать и невнимательность. Хотя утверждать, что если ребенок часто смотрит короткие видео, он может заболеть СДВГ, неверно. А вот говорить, что он может получить некоторые проблемы с концентрацией внимания и если у него есть предрасположенность к СДВГ, проблема может усугубиться, думаю, можно.

— Есть ли какая-то работа с социумом по профилактике негативных моментов в общении?

— Здесь мы говорим в целом про общение, взаимодействие с любыми людьми, у которых есть какие-то особенности. И тут речь идет про принятие этих особенностей. Если ребенок с СДВГ перебивает маму, папу или друга, он делает это не потому, что невоспитанный или ему неинтересно общаться, а потому, что он уже примерно понял, о чем хотят сказать, и не может дослушать до конца — ему надо ответить. Он делает это не со зла, просто по-другому он, скорее всего, не может. Об этом стоит помнить.

ЦИФРА

Три миллиона детей в России, по примерным оценкам экспертов, могут жить с СДВГ. Такую цифру в 2025 году озвучили на научно-практической конференции «Ценность каждого». Официальная статистика в РФ не ведется.

ДОСЬЕ

Денис Витальевич Тихонов — старший научный сотрудник Института детской психиатрии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», кандидат медицинских наук. Родился в 1987 году. В 2012 году окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова по специальности «лечебное дело». С 2012 по 2014 год обучался в клинической ординатуре по специальности «психиатрия». В 2020 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности становления ремиссии после первого психотического приступа, перенесенного в юношеском возрасте (мультидисциплинарное исследование)». Опыт работы в области детско-юношеской психиатрии порядка 14 лет.

В мире растет популярность 60-секундных мини-драм. Создатели оправдывают их существование высокой востребованностью у аудитории. В основе лежит «алгоритмический, основанный на формулах подход к сторителлингу», который дает зрителю именно то, что он хочет видеть. Быстрый монтаж, банальный сюжет вкупе с самыми неожиданными поворотами и интригами увлекают зрителей. Почему быстрый формат сериалов набирает популярность и как он влияет на психику — в материале «Вечерней Москвы».