Влияет ли размер пениса на удовлетворенность женщины

Сексолог Юлия Яргунина оценила влияние размера пениса на удовлетворенность женщины после секса. На эту тему она порассуждала во время интервью для YouTube-канала бизнесмена Александра Грабского.

«Я всегда так говорю: чтобы удовлетворить женщину, необязательно обладать выдающимся пенисом», — подчеркнула Яргунина.

По ее словам, чувствительной зоной является первая треть влагалища. Речь идет о мышечной манжетке и точке G, которая находится на расстоянии всего двух фаланг на мужских пальцах от входа, пояснила специалистка.

Стимуляции этой области вполне достаточно, чтобы женщина достигла оргазма, заверила Яргунина. Кроме того, она напомнила мужчинам, что доставить удовольствие партнерше можно также с помощью рук, секс-игрушек и языка.

