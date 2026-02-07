Обычные объятия могут существенно поддерживать психическое здоровье — к такому выводу пришли исследователи из Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф в Германии.

В научной работе приняли участие более 3200 человек. Выяснилось, что одно объятие в день снижает вероятность развития депрессии примерно на 35%. У людей, которые чаще проявляют тактильную близость, уровень тревожности уменьшается на 27%, а негативные мысли возникают на треть реже.

Специалисты подсчитали оптимальный уровень тактильного контакта: для поддержания эмоционального состояния достаточно обнимать от одного до трех человек ежедневно. По словам ученых, объятия воспринимаются организмом как сигнал безопасности и помогают снижать уровень гормона стресса — кортизола. Особенно выраженный эффект наблюдается у женщин: исследования показали, что они быстрее восстанавливаются после стрессовых ситуаций, если получают поддержку близких через тактильный контакт. Итоги исследования опубликованы в Journal of Public Health.

Ранее психолог Хорс рассказал, что хобби помогает справляться с негативными эмоциями, возникающими в повседневной жизни. Занятие любимым делом положительно влияет на нервную систему, уравновешивая стресс и тревожность, которые человек испытывает из-за проблем на работе, в семье или других сферах. При этом специалист подчеркнул, что важно не превращать хобби в способ избегания трудностей. Уход в увлечение с головой может помешать решать реальные проблемы, особенно если человек использует его как побег, вместо того чтобы разобраться в ситуации.

Хорс отметил, что наличие хобби — желательно, но не обязательно для счастья. Некоторым людям сложно найти то, что по-настоящему увлекает, другим не хватает времени и сил на его развитие. Вместо того чтобы тратить энергию на переживания, психолог советует направлять её в активное действие. В этом случае хобби становится не просто отдушиной, а инструментом снижения стресса и восстановления внутренних ресурсов.