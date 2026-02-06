Почему резкий отказ от смартфона несет больше вреда, чем пользы

Врач-сомнолог сети клиник «Персона» и «Прозрение», кандидат медицинских наук Ирина Фролова заявила, что полный отказ от смартфона только усугубит тревожность, а не снимет ее. Дело в том, что смартфоны слишком тесно интегрированы во все сферы жизни человека, включая общение и выполнение бытовых задач.

«Для современного человека, чья жизнь интегрирована со смартфоном, подобные «детоксы» чаще вызывают дополнительный стресс, чем приносят пользу», – сказала Фролова.

В беседе с корреспондентом РИАМО она отметила, что отказ от смартфона вызывает чувство информационного голода и неспособность выполнять привычные действия, начиная от связи и заканчивая оплатой тех или иных услуг. Гораздо эффективнее будет начать более рационально, осознанно пользоваться гаджетом, выделив больше времени на взаимодействие с окружающими вещами.

