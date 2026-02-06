Как монотонность «убивает» продуктивность и концентрацию

Эксперты отмечают, что монотонная работа ухудшает продуктивность и концентрацию. Однако важно ответить на вопрос: как добиться максимальной эффективности, если рабочие условия не предполагают разнообразия?

В комментарии RuNews24.ru сертифицированный эксперт спк ФКиС, эксперт по цифровизации Елена Скаржинская отметила, что в СССР этому вопросу были посвящены как многочисленные исследования, так и целые разработки эффективных решений.

«В легкой промышленности на швейных предприятиях, швей пересаживали с одной функции на другую. К примеру, стачной шов заменяли на накладной».

Эксперт также пояснила, что на предприятиях работали инструкторы по физической культуре и во время работы проводились физкультминутки. График пересаживаний и содержание физкультминуток не были стихийными, а научно обоснованными в НИИ.

«Базировались исследования на том, что механическая форма движения не является сущностной социальной форме движения, а человек — это биологическое и социальное животное».

Скаржинская подчеркнула, что в настоящее время доказано то, что монотонная работа снижает когнитивность, и даже для офисных работников необходимо проводить профилактические мероприятия. Наиболее эффективными являются спортизированные (для мотивации) игры, в том числе видеоигры.