Психолог дал совет, как начать доводить дела до конца

Это навык, который можно и нужно прокачивать. Психолог Ксения Мосунова дала совет, как развить в себе настойчивость и доводить дела до конца. По её словам, один из нюансов заключается в том, что у большинства сила воли слабо прокачана и она первой истощается в движении к цели. Поэтому в идеале необходимо создавать такие условия, где сила воли будет нужна в минимальном формате.

© Чемпионат.com

«Чаще всего это привычный паттерн поведения, который в вас заложили ваши родители. Возможно, и они не были настойчивыми, бросали свои цели (если вообще их ставили) на полпути. Или, наоборот, требовали с вас слишком много, а хвалили мало либо совсем не хвалили. Из-за этого у вас выработалось убеждение, что, даже достигая чего-то, вы не получаете удовольствия и вообще двигаетесь не к тому, чего хотели сами», — сказала эксперт.

Психолог посоветовала начать с ответов себе на несколько вопросов: зачем вам эта цель? Как изменится ваша жизнь, когда вы её достигнете? Что будет, если вы ею не займётесь прямо сейчас? Что вы потеряете в таком случае? Если у вас появится эмоциональный отклик на ответы, значит, вы нашли нужную цель, к ней действительно можно идти. Если нет — увы, никакие внешние способы мотивации не помогут, когда нет внутренней мотивации.