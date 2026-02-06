Кто такие слопперы и почему их становится все больше

Мы привыкли использовать блага цивилизации для упрощения своей жизни. Зачем отказываться от посудомойки, робота-пылесоса, кондиционера, аэрогриля, стиральной машинке, смартфона и Интернета? Ведь все это помогает нам тратить меньше времени для выполнения повседневных задач.

© РИА Новости

Но слопперы — это не люди, которые пользуются всеми благами цивилизации, а люди, зависящие от цифровых помощников для решения различных задач. Они и шагу не могут сделать без совета от искусственного интеллекта. Доходит до крайности: слопперы даже спрашивают, что заказать в ресторане, что ответить парню/девушке, в чем пойти на свидание. В общем, доверяют все решения AL, не задумываясь, как это на них влияет. Влияние же колоссальное и ни к чему хорошему не приводит.

Как возникло понятие слоппер?

Если перевести слово буквально, то получится «халтурщик» или «разгильдяй», если же придерживаться более красивого языка, то «человек, который потребляет контент в неограниченном количестве». Термин slopper возник как ироничный ответ на нарастающую зависимость от технологий и утрату способности к самостоятельному мышлению. Наверняка, среди ваших знакомых есть подобные люди.

Само произошло от английского слова «slop» (помои, грязь). Так начали называть людей, которые принимают любые решения, опираясь на советы искусственного интеллекта. Причем нейросетями слопперы пользуются во всех сферах своей жизни — рабочие, бытовые, личные вопросы.

И самое интересное, выдаваемый контент люди не ставят под сомнение, не проверяют данные и полностью полагаются на ответы языковых моделей. Только искусственный интеллект часто выдумывает несуществующие вещи и галлюцинирует. Но слопперам все равно, они считают его истинной в последней инстанции и считают, что машина точно ошибиться не может. И когда начинаешь с ними спорить, выдают фразы по типу: «Все с тобой ясно», «Ты отстал от прогресса», «Я уже понял, что ты против использования ИИ» и все в таком духе.

Почему быть слоппером опасно?

На самом деле, нет ничего плохого, чтобы пользоваться благами цивилизации и языковыми моделями в некоторых вопросах. Они действительно могут помочь и ускорить работу. Только нужно фильтровать и проверять выдаваемую информацию, не принимать все за чистую моменту и пользоваться критическим мышлением. Увы, из-за лени и глупости это делают не многие. И это приводит к серьезным последствиям:

Потеря критического мышления. Все мы уже убедились, что ИИ может уверенно выдавать любую чушь за действительность и генерировать откровенную выдумку. Постоянное доверие языковым моделям стирает навык проверки информации.

Все мы уже убедились, что ИИ может уверенно выдавать любую чушь за действительность и генерировать откровенную выдумку. Постоянное доверие языковым моделям стирает навык проверки информации. Деградация. Когда за вас думает кто-то другой, мозг перестает тренироваться, ухудшается концентрация, работоспособность, внимание, креативность и память. Только вот отсутствие тренировки для мозга со временем может аукнуться болезнями Паркинсона или Альцгеймера. К тому же, все больше школьников и студентов заливают в языковые модели домашние задания и просто переписывают их. О каком обучении тут может идти речь?

Когда за вас думает кто-то другой, мозг перестает тренироваться, ухудшается концентрация, работоспособность, внимание, креативность и память. Только вот отсутствие тренировки для мозга со временем может аукнуться болезнями Паркинсона или Альцгеймера. К тому же, все больше школьников и студентов заливают в языковые модели домашние задания и просто переписывают их. О каком обучении тут может идти речь? Ограниченный набор знаний. Если вы пользовались языковыми моделями, то замечали, что выдают они, в основном, очень поверхностную информацию и могут крутить одну и ту же мысль несколько раз за ответ.

Если вы пользовались языковыми моделями, то замечали, что выдают они, в основном, очень поверхностную информацию и могут крутить одну и ту же мысль несколько раз за ответ. Социальная пассивность. Слопперы поглощают шаблоны, выдаваемые искусственным интеллектом. Ведь ИИ ничего нового не придумывает, он только копирует опыт и данные, которые уже были когда-то использованы. Поэтому человек перестает быть носителем уникального опыта, мыслит шаблонно и перестает быть интересным собеседником.

Есть ли плюсы у слопперов?

Несмотря на недостатки, есть и преимущества использования искусственного интеллекта. Их, правда, меньше:

Экономия времени. Использование нейросетей стало доступно любому человеку, включая детей. Если раньше приходилось искать нужную информацию среди миллиона страниц в Интернете, сейчас достаточно задать вопрос языковой модели. Вместо часа нужно потратить пару минут. Но помним, что ИИ может галлюцинировать.

Использование нейросетей стало доступно любому человеку, включая детей. Если раньше приходилось искать нужную информацию среди миллиона страниц в Интернете, сейчас достаточно задать вопрос языковой модели. Вместо часа нужно потратить пару минут. Но помним, что ИИ может галлюцинировать. Защита от лишней информации. Как раньше было? Ищешь рецепт маринованных грибочков, заходишь на сайт, а там сначала рассказывают про историю грибов, потом историю маринования, пользу и вред грибов, какие грибы ядовитые, а какие нет, и только потом дают рецепты. Сейчас с помощью ИИ можно получить сжатый контент, в котором нет лишней информации.

Как раньше было? Ищешь рецепт маринованных грибочков, заходишь на сайт, а там сначала рассказывают про историю грибов, потом историю маринования, пользу и вред грибов, какие грибы ядовитые, а какие нет, и только потом дают рецепты. Сейчас с помощью ИИ можно получить сжатый контент, в котором нет лишней информации. Полезный цифровой навык. Многие с помощью искусственного интеллекта учат иностранные языки, осваивают новые программы, придумывают креативы, развиваются и понимают, что ИИ всего лишь полезный инструмент.

В общем, во всем нужен баланс. И никто не демонизирует прогресс, просто нужно им правильно пользоваться, не забывать проверять информацию и включать голову. Но если вы постоянно спрашиваете у языковой модели советы, копируйте ответы без проверки, делегируете всю работу машине и используете в общении с людьми одинаковые формулировки, тут стоит задуматься и постараться ограничить использование ИИ в своей жизни.