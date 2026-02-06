Психиатр ответил, действительно ли зумеры глупее миллениалов

Интеллектуальные показатели зумеров оказались ниже, чем у представителей предыдущего поколения. Поколение Z (родившиеся с 1997 года по начало 2010-х) сталкивается с когнитивным отставанием, причиной которого стала чрезмерная зависимость от цифровых технологий в образовательном процессе. Об этом заявил нейробиолог Джаред Хорват в интервью газете Daily Mail. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психолога Елизаветы Жестковой, действительно ли зумеры глупее миллениалов.

По ее словам, зумеров нельзя назвать более глупым поколением, но у них есть определенные проблемы, которые отличают их от миллениалов.

«Действительно можно отметить, что зумеры хуже запоминают информацию, хуже читают и усваивают базовый счет», — отметила врач.

Кроме того, у современной молодежи наблюдается увеличение количества синдрома дефицита внимания (СДВГ), рассказала психолог.

«А СДВГ действительно затрудняет такие процессы, как базовое чтение и запоминание. Всему виной быстрые ролики и постоянная смена кадров, на которых растет современная молодежь. Мозг привыкает к коротким роликам, ему становится сложнее удерживать внимание на "скучной" длинной книге и затяжных фильмах без ярко меняющихся кадров», — пояснила Жесткова.

Именно поэтому им труднее даются процессы, которые естественны для предшествующего поколения, считает специалист.

«Они росли без информационного шума, без ярко меняющейся картинки, поэтому люди старшего поколения более усидчивы и внимательны», — заключила собеседница «ВМ».

