Почему диагностика СДВГ у взрослых сложнее, чем у детей

В российской практике синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) причисляют к группе гиперкинетических расстройств детского возраста. Диагноз не ставится впервые взрослым людям: он возможен лишь в том случае, когда симптомы проявлялись ранее в детском возрасте. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

По его словам, если симптомы сохранились и стали проявляться уже во взрослом возрасте, клиническая картина отличается от детской. На первый план могут выходить проблемы с концентрацией внимания, эмоциональная нестабильность, внутреннее напряжение, сложности с доведением дел до конца.

"При этом выраженная двигательная гиперактивность может отсутствовать", - подчеркнул специалист в беседе с RT.

Диагностика СДВГ у взрослых сложнее, чем у детей: в зрелости симптомы часто пересекаются с депрессивными расстройствами, последствиями длительного стресса и эмоционального выгорания, отметил Исаев. Кроме того, многие взрослые могут внешне сглаживать проявления. Поэтому решающую роль в постановке диагноза играют клиническое интервью и тщательный сбор анамнеза.

Основной акцент при лечении делается на работе с симптомами и их влиянием на качество жизни, подчеркнул врач. В зависимости от выраженности нарушений может использоваться медикаментозная терапия, психотерапия, психообразование и обучение навыкам саморегуляции, чтобы в конечном счете улучшить социальную и профессиональную адаптацию пациента, заключил эксперт.

