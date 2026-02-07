Ничего не вижу, ничего не слышу: к чему может привести философия сейфтизма

В Сети начал набирать популярность сейфтизм, который изначально обозначал стремление к созданию безопасной среды в Сети, но позже превратился в своеобразное движение. Его последователи ставят чувство защищенности выше контакта с реальностью. К чему это может привести, разбиралась Москва 24.

Собственный виртуальный мир

Сейфтизм – это мировоззренческая установка, в которой психологический комфорт и субъективное чувство безопасности ставятся выше прямого контакта с реальностью, рассказала Москве 24 бизнес-психолог, психотерапевт Елизавета Майер.

По ее словам, те, кто придерживаются таких идей, фактически существуют внутри своего виртуального мира – искусственно поддерживаемой среды. В этом случае заранее отфильтровывается информация и купируются любые сигналы угрозы.

"Вокруг этой конструкции формируется фасад благополучия, подменяющий реальную социальную включенность и зрелую устойчивость. Это запрос инфантильной личности на эмоционально стерильную среду, фильтрация информации под личные убеждения, отказ от сложных тем, ожидание адаптации окружающих под индивидуальные границы".

Современная цифровая среда приучила многих к персонализированной реальности: когда от любого негатива или чего-то неприятного можно избавиться нажатием кнопки "выход", отметила эксперт.

"Эти факторы создали извращенную новую культурную норму, в которой избегание давления воспринимается как единственно верный выбор, а способность его выдерживать как насилие над собой", – отметила эксперт.

Кроме того, в случае сейфтизма любой дискомфорт расценивается как угроза.

"Начинаются убеждения, что жесткая обратная связь – это токсичность и холодность, конкуренция – это агрессия, а риски – безответственность. Избегание становится социально поощряемым поведением, а устойчивость к давлению, проявление силы воспринимаются как отклонение от нормы".

Кроме того, чрезмерный сейфтизм сужает возможность получения опыта, снижает толерантность к риску и делает любую систему уязвимой и хрупкой в кризис, добавила эксперт.

При этом она добавила, что существуют категории людей, которым особенно противопоказано следовать такой концепции. Это – лидеры, предприниматели, топ-менеджеры, инвесторы, политики и руководители сложных систем. Их эффективность основана на способности принимать непопулярные решения, действовать в условиях конфликта интересов и выдерживать давление неопределенности. В свою очередь, "безопасный пузырь" может негативно отразиться на процессе управления и стратегиях.

"Вредное" может оказаться полезным

При этом, по словам медицинского психолога, сексолога, сомнолога Ильи Суслова, сейфтизм изначально "создавался" как благое намерение, позволяющее защитить себя от негатива.

"Но в итоге все переросло в тотальный контроль и грубую реакцию на любое несоответствие представлениям".

В разговоре с Москвой 24 эксперт отметил, что сейфтизм – это утопия, так как жить в идеальном и "чистом" информационном мире невозможно. Подобные теории отгораживают от реальности и делают некоторых неприспособленными к жизни.

"Люди имеют право на правду, а правда не всегда приятная, позитивная. Есть и негатив, который все равно случается каждый день в мире", – добавил психолог.

Однако, говоря о тех, кому все-таки стоит в некоторой степени прислушаться к идее сейфтизма, эксперт назвал людей с тревожном типом личности. Поскольку любой негативный инфоповод вызывает у них массу переживаний, фильтрация контента действительно принесет пользу, заключил Суслов.