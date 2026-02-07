Несоответствие ожиданий и реальности у человека вызывает фрустрацию и чувство вины. Психолог Софья Сулим в беседе с «Абзацем» рассказала, как большие амбиции могут вогнать в депрессию. По её словам, чем больше разрыв между реальностью и каким-то вариантом иллюзий, тем больше человек в это проваливается. И наоборот – если человек более реалистичен и расстраивается неглубоко, он также будет впадать в апатию, но восстановление будет идти быстрее.

«Когда человек понимает, на что он способен, какова его продуктивность, что он делает хорошо, а что может делегировать, тогда он может ставить средний или невысокий план, а впоследствии не разочаровываться. Есть оптимум-план, есть минимум, есть максимум – обычному человеку следует придерживаться оптимума. Порадоваться, если получится больше, и не огорчаться, если получилось минимум», — сказала эксперт.

При трёх вариантах адаптироваться будет легче. Существует также вспомогательная техника записывания достижений, но она одна не способна помочь, потому что человек обесценивает свои достижения из-за завышенных ожиданий.