Психологи объяснили, почему мужчины стесняются быть нежными

3 февраля мир отмечал Международный день нежности. Праздник малоизвестный, но от этого не менее важный. Как утверждала Марлен Дитрих, нежность – лучшее доказательство любви, чем самые страстные клятвы. Правда, пользуются этим доказательством чаще женщины. Большинство же мужчин считают телячьи нежности лишними и всячески стараются их избегать. Почему это происходит и можно ли с этим бороться?Как утверждают специалисты, психическое здоровье человека неразрывно связано с удовлетворением тактильных потребностей. Психологи давно доказали, что человек, наряду с другими живыми существами, нуждается в прикосновениях. Известный американский семейный врач и психотерапевт Вирджиния Сатир утверждает, что четыре объятия в день нужны каждому человеку просто для выживания. Для хорошего же самочувствия нужно не менее восьми объятий в день.

В процессе объятий в организме выделяется большое количество эндорфинов – веществ, вызывающих чувство эйфории и снимающих боль. Объятия способствуют нормализации работы нервной, эндокринной и сосудистой систем, снижают уровень кортизола и повышают устойчивость к стрессу.

То же самое происходит и при поцелуях. Вырабатываются нейрохимические вещества, способствующие хорошему самочувствию, включая дофамин, окситоцин, серотонин, адреналин и эндорфины.

Поэтому, если верить исследователям Кильского университета, мужья, которые целуют своих жён, зарабатывают на 20 – 35% больше и меньше времени проводят на больничном. Обними покрепче Надо сказать, что женщин, согласных с Марлен Дитрих, немало. Для многих представительниц слабого пола проявление нежности и ласки со стороны мужчины – верное свидетельство его любви.

«Когда меня парень просто чмокает в макушку или ласково волосы ерошит, я понимаю, что он меня действительно любит, а не только хочет переспать», – признаётся одна из пользовательниц сети.

В многочисленных комментариях под этим постом женщины соглашаются, что именно демонстрация нежности со стороны мужа – ласковое прикосновение, объятия, поцелуй в щёку воспринимается как свидетельство близости.

«Вот честно, порой это даже важней секса бывает», – делится одна из них.Согласно женской логике, если мужчина её просто так обнимает или даже чмокает в щечку, значит, не только хочет, но и любит.

Однако женская потребность в нежности и ласке очень часто разбивается о стену мужской холодности. Нет, мужчина может быть заботливым и ответственным, но вот дождаться от него «телячьих нежностей» порой просто невозможно.

Тем не менее многие мужчины к подобным нежностям относятся прохладно.

«От него обычно даже поцелуя не дождёшься – он говорит, что ему это не нужно. А я себя чувствую нежеланной, невостребованной как женщина, а мне надо-то, чтобы меня погладили по головке, обняли и поцеловали – и всё!!!» – признаётся одна из пользовательниц.

Некоторые представители сильного пола не только не балуют нежностью своих спутниц жизни, но и сами не готовы её принимать.

Сколько женщин жалуются, что стоит только попытаться обнять благоверного, как он тут же начинает отмахиваться.

«Бывает, смотрим телевизор, я, например, обниму его, он уклоняется или даже отталкивает. Ему жарко, неудобно и т.д.», – пишет одна пользовательница. «Если и целует, то это обязательно прелюдия к сексу. А просто так не может», – вторит ей другая.

Одна из пользовательниц жалуется, что когда она обнимает своего парня, тот вообще заявляет, что она его этим унижает. Будь мужиком Ничего не попишешь, проявление нежности в сознании многих мужчин тоже равноценно проявлению слабости. Причины этого, в первую очередь, идут из детства.

Принято считать, что нежность и ласка уместны при воспитании девочек, а мальчикам идут во вред. И если мамы ещё могут позволять себе обнимать и целовать сына, то папы порой считают недопустимым даже погладить его по голове.

А между тем, как мы уже не раз писали, тактильный контакт очень важен для детей. Он даёт им ощущение защищённости и возможность почувствовать родительские тепло и любовь.

Дети воспринимают всё по первому плану. И если вы никогда не демонстрируете малышу свою нежность и любовь, то он и не поймёт, что вы их испытываете.

С возрастом эта потребность никуда не девается. И, если родители начинают свою ласку и нежность строго дозировать, то у ребёнка на подсознательном уровне возникает ощущение недолюбленности.

Именно из таких мальчиков,недополучивших в детстве нежности, и вырастают потом мужчины, не способные эту самую нежность проявлять.

«Мальчик, не получивший ласки от матери, которая является прообразом его женщины в будущем, может стать тем, кто не любит все эти «телячьи нежности». Или похожим на героя из фильма «Здравствуйте, я ваша тётя», который говорил: «Я старый солдат и не знаю слов любви», – отмечает психотерапевт, сексолог Евгений Кульгавчук.

Из таких мальчиков вырастают либо сильные, но бесчувственные мужчины. Либо чувствительные, но слабые и не способные на поступки.Глубинную тоску по отцовской любви такие мальчики, сами того не осознавая, несут через всю свою жизнь. Нехватка проявления нежности и заботы с папиной стороны лишает будущего мужчину примера, что можно быть сильным и нежным одновременно.

Общество ведь предписывает мужчине быть отважным и агрессивным. Мальчикам ещё с детства внушают, что нежность и мягкость – это сугубо женские качества. Под запрет попадают многие чувства, считающиеся проявлением слабости – страх, неуверенность, смущение, чувствительность, ранимость и т.д. Мальчикам с детства позволяется проявлять лишь узкий круг эмоций – агрессивность, конкурентоспособность, злость, умение сдерживать эмоции, хладнокровие.

И если папа был скуп на ласку и нежность, то сын усваивает, что именно такая модель поведения и является единственно верной для представителя сильного пола. Во взрослой жизни они скупы на проявление эмоций. А уж любое проявление нежности воспринимают, как свидетельство слабости.

Ну и, наконец, у мальчиков, которых не баловали лаской в детстве, первые нежные прикосновения в жизни, как правило, оказываются связаны с первым сексуальным опытом. Поэтому в сознании таких мужчин ласка и секс накрепко переплетены. И нежность в повседневной жизни они просто не воспринимают. Любовь на доверии Как утверждают психологи, с помощью нежных прикосновений мы даём понять своему спутнику, насколько он нам близок, причём не только в сексуальном плане. Позволить себя обнимать – значит довериться другому. А ничто так не укрепляет отношения, как чувство доверия между партнёрами.

За неумением проявлять нежность стоит боязнь открыться, показать истинные чувства, искренние эмоции. А именно это является главным условием для создания гармоничных отношений – способность открыто делиться своими чувствами, понимать даже по голосу, интонации, что чувствует близкий человек.И, если верить сексологам, основной источник сексуальной неудовлетворённости – вовсе не недостаточная частота или продолжительность постельных утех, а всё тот же дефицит нежности.

«Нежность представляет собой зрелую форму выражения любви, свидетельствует о настоящей близости между партнёрами и является своеобразным маркером благополучности их отношений. И не случайно один из признаков охлаждения отношений – это снижение или полное отсутствие тактильного контакта в паре», – объясняет психолог Игорь Нефёдов.

Чтобы помочь избраннику избавиться от отношения к нежности, как к проявлению слабости, первым делом начните делиться своими чувствами и помогайте мужчине выражать его собственные. Если мужчина начнет говорить о своих чувствах и переживаниях, то потом ему будет значительно проще их проявить.

Старайтесь замечать и ценить все, что мужчина делает для вас, и сами проявляйте искреннюю заботу.

Постепенно ваши отношения будут становиться более доверительными. И Международный день нежности, может быть, станет одним из ваших общих любимых праздников.Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, действительно ли нехватка внимания со стороны мужа говорит о его неверности.