Психолог указал на невозможность серьезных «дофаминовых» отношений

Гормон, дающий ощущение влюблённости и «бабочек в животе», подталкивает к постоянному взаимодействию и отвечает за мотивацию.

Всплеск дофамина со временем идёт на спад, и ему на смену приходят более «спокойные» окситоцин и серотонин. Однако многие люди воспринимают это как конец отношений и отправляются на поиски новых.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Когда люди встречаются и вступают в отношения, начиная как они друг друга увидели где-то, например, на сайте знакомств или вживую, у них возникает первая симпатия, потом первая коммуникация и контакты. И вот здесь дофамин, как только у нас случается это вовлечение, он отвечает за влюблённость и за бабочки в животе, когда нам начинает хотеться с этим человеком сближаться, его приближать, сексуально каким-то образом контактировать, обладать. Влюблённость — это невероятно приятное состояние. Но оно не может длиться долго. И дофаминовая система должна пойти на спад, потому что иначе организму будет всё время плохо. Вот этот переход от дофамина к чему-то более спокойному — окситоцин, серотонин — как раз обнимашки вместе под пледом, спокойные разговоры. Многие пары, мужчины молодые в том числе, не выдерживают этого перехода. Они думают, что всё, влюблённость прошла, это не мой человек, и поэтому нужно искать нового, чтобы всё время была дофаминовая вспышка, чтобы снова было приятненько. Но никакие партнёры не могут на дофамине построить серьёзных отношений».

