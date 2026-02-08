Психолог объяснил, что важно учитывать в выборе профессии

Организм может подавать сигналы, указывая на то, что график или род деятельности не подходят человеку.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился бизнес-консультант по вопросам управления персоналом Юрий Юрин.

«Конечно же, подсказывает психосоматика. Если мы в понедельник просыпаемся с головной болью, и на то нет объективных причин, не потому что вчера воскресенье. Если мы идём на важный звонок с клиентом, а у нас там теряется голос и мы не можем говорить или ещё что-то. На ум приходит история моего приятеля, который жаловался каждое воскресенье вечером, что проснётся с утра с больной головой, потому что в понедельник всегда болела голова. Тело говорит, что не надо работать, эта работа не подходит».

Ранее наставник по бизнесу Лиана Давидян дала советы по построению карьеры. Следует искать работу, которая приносит удовлетворение и обеспечивает необходимый финансовый уровень.