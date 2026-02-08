Что делать, если все силы уходят на заботу о детях, муже и родителях

Существует отличная практика, которая позволит вспомнить о собственных интересах и потребностях. Как давно вы делали что-то во имя себя?

Любая взрослая женщина ежедневно вынуждена выполнять сразу несколько социальных ролей. Она одновременно и мама, и дочка, и работница, и жена. И еще она у себя, любимой, одна. И умение грамотно лавировать между этими ролями не в ущерб себе, чтобы везде успевать и все были довольны — это и есть искусство, как быть женщиной в современном мире. Клинический психолог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit объяснила, как достичь этой самой гармонии, не погрязнуть в бытовых и деловых задачах, и гордо нести свое главное звание.

Когда родные хуже врагов

К сожалению, без участия близких людей это не всегда получается. Если сын срочно требует помочь ему с докладом по физике, муж настаивает на совместном просмотре сериала и массаже, а пожилая мама просит забежать к ней, чтобы вместе погладить занавески, — тут впору разорваться на части, а к ночи ближе рухнуть в кровать, даже толком не смыв косметику перед сном.

«Если вы почувствовали, что любимые люди превращаются в энергетических вампиров, вы на пределе и уже не можете контролировать поток обязанностей, сваливающихся на вашу голову, то срочно сделайте упражнение, которым психологи рекомендуют "вернуться в тело". Быть в материальном физическом бренном своем теле — значит остановиться, распознать свои потребности здесь и сейчас, выйти из потока и на мгновение перестроить свой план с учетом собственных нужд и желаний. Нужно физически остановиться, где бы вы ни были, сесть или встать. Закрыть глаза. Сделать два-три глубоких и медленных дыхательных движения, сосредоточив все внимание на дыхании, и просканировать свое тело от кончиков пальцев ног до корней волос. Где стоят ноги, как они расположены, давит обувь или нет? Холодно ногам или тепло? Пока вы будете мысленно пробегать по стопам, голеням, коленям, бедрам, ноги расслабятся и процесс начнется. Перейдите на руки. Какое их положение? Если они прижаты к телу, то чувствуете ли вы в этом месте давление и тепло? Расслабьте руки, шею, голову, лицо. Побудьте сами собой», — советует эксперт.

Вернуть себя и баловать

Теперь вы готовы ответить на главный вопрос этой минуты: «Что конкретно сейчас вам больше всего нужно?» Для тех, кто задает этот вопрос впервые, иногда он звучит как тупик. Откуда я знаю? Мне нужен — покой от всех этих забот! Но! Отбросьте эту первую мысль, и думайте именно о себе. Может, вы хотите принять горячую ванну с пеной или прямо сейчас услышать добрые слова любимого человека, чтобы вас обняли, попить кофе, выключить телефон, не отвечать на сообщения родительского чата в моменте. Сделайте то, что вам подлинно необходимо именно сейчас.

Чтобы не выбиться из сил

Затем постарайтесь все свои дела разделить на важные, срочные и все остальные. Сделайте несколько необходимых дел (не планируйте делать сразу все, будьте реалистичны!), а остальные разрешите себе выполнять по мере сил без контроля результата. И хвалите себя. Обязательно.