Эксперты рассказали, как удаленная работа влияет на психику человека

Пандемия коронавируса оставила значительный отпечаток на жизни всего человечества. Многое в итоге осталось в прошлом, например повсеместное ношение масок, санитайзеры и карантин, но кое-что всё же осталось с нами. В частности, удалённый режим работы показал свою функциональность и в постпандемийное время. Как такой формат работы отражается на душевном здоровье человека — в материале RT.

Как обстоят дела с удалённой работой в России

Безусловно, удалённая работа существовала и до пандемии, однако именно коронавирус, который вынудил массово переводить персонал на работу вне офисов, продемонстрировал возможность существования такого формата для множества профессий, а также сделал его более широкой нормой как для руководителей, так и для работников. Как рассказали RT в SuperJob, по данным сервиса на сентябрь 2025 года, удалённо работающие сотрудники есть в четырёх из десяти компаний, при этом 4% опрошенных работодателей сообщили, что в их фирме есть сотрудники, работающие удалённо из-за рубежа.

«Удалённая работа в России перешла из режима вынужденной меры в стабильный и точечный формат. Он применяется ограниченно, в основном для специалистов в IT и сфере продаж, а также ИТР в производстве и строительстве», — отметили в сервисе.

Вместе с этим в компаниях, которые практикуют удалённый формат, указали, что он зачастую затрагивает лишь часть коллектива. Большинство респондентов (74%) сообщили, что на удалёнке работает менее 10% сотрудников. Ещё 9% компаний сообщили, что удалённые сотрудники составляют от 10 до 20% штата. Сейчас количество вакансий на удалёнке по рынку труда в целом составляет 9—10%, при этом в IT-сфере (где дистанционная занятость практикуется чаще всего) — 27—28%.

Аналитики отметили, что желание переводить работников на удалёнку связано прежде всего с политикой оптимизации затрат: сотрудники на дистанционной работе в целом обходятся компании дешевле офисных, в частности благодаря экономии на аренде недвижимости и компенсационных пакетах.

Другой опрос сервиса показал, что находящиеся на удалёнке довольно крепко держатся за возможность работать в таком формате. Более трети участников исследования готовы уволиться, если им ультимативно придётся вернуться на работу в офис.

«Если работодатель решит полностью отказаться от удалёнки, 34% экономически активных россиян, работающих дистанционно или в гибридном режиме, скорее выполнят требование нанимателя и выйдут в офисы, а 36% — скорее уволятся. Причём мужчины несколько чаще готовы согласиться с решением руководства (36% против 33% среди женщин), тогда как россиянки демонстрируют большую решимость в отстаивании удалённого формата работы: 38% готовы уволиться (среди мужчин — 33%). Более решительно на требование работодателя отреагируют те, кто работает исключительно удалённо: 41% респондентов заявили о готовности уйти с работы, 30% согласились бы вернуться в офис», — отмечается в исследовании.

Как удалённая работа влияет на психику человека

По мнению специалистов, сама по себе удалёнка не влияет негативно на психологическое состояние людей. Как рассказала в беседе с RT психолог Дарья Дугенцова, если человек психически стабилен и в состоянии поддерживать распорядок дня, то работа из дома не особо сказывается на нём.

«Если у человека есть режим: он встаёт, работает, ест, спит и т. п. примерно в одно и то же время, то удалёнка сама по себе не вредна. Если мы говорим про плюсы, то это меньше стресса, например в дорогах. С другой стороны, если мы говорим про минусы, то основная проблема в том, что дом перестаёт быть местом отдыха: непонятно, где заканчивается работа и начинается какое-то свободное время, то есть человеку сложно переключиться», — заявила она.

Схожей позиции придерживается психолог, преподаватель психологии кандидат психологических наук Софья Сулим. Она отметила в беседе с RT, что особенно важен такой формат для работников, которые склонны к интровертности.

«При удалённом формате человек на самом деле ощущает себя более свободно и чувствует меньше напряжения. Особенно это проявляется у людей, склонных к большему уединению, у людей, которым важна внутренняя свобода и они не любят границы, нормы, правила. Вот им удалённая работа даёт ощущение большего комфорта», — указала собеседница.

Вместе с этим Дарья Дугенцов добавила, что из проблем, связанных с работой на удалёнке, чаще всего люди сталкиваются со сложностью при концентрации, быстрым уставанием, у них проявляется рассеянность, снижается мотивация, ухудшается память на мелочи.

Кому однозначно вредна удалённая работа

Хотя для многих удалённая работа — это возможность почувствовать больше свободы и комфорта, есть также люди, которым такой формат противопоказан. Как пояснила Софья Сулим, у имеющих определённые нарушения психики и психологические травмы удалёнка может вызвать даже когнитивные нарушения.

«Чтобы у человека были когнитивные нарушения при дистанционной работе, нужно, чтобы это был определённый тип личности. Также это может быть тот, у кого изначально нарушена социальная адаптация: у него могут быть какие-то личностные нарушения в результате определённой травмы, детской депривации», — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что если человек выстраивает свою жизнь так, что у него не нарушена социальная адаптация (есть друзья, какое-то увлечение, есть зоны интересов и выходы из дома, а работа — это просто часть жизни), то нарушений как таковых не будет.

«Но если человек уже изначально несколько социально дезадаптирован, очень сильно закрыт, то удалённая работа будет только усиливать его социальную изоляцию, одиночество и сужать картину мира. У такого человека, конечно, может возникать состояние одиночества, возможно, даже некой дезориентации в жизни, когда непонятно, что делать. У людей с внутренними психологическими сложностями не только может сузиться картина мира, но и могут усилиться те чувства, которых раньше они избегали: изоляция, одиночество, беспомощность, страх, тревога. Мысли первичны, они образуют чувства, а дальше — поведенческие стратегии», — отметила психолог.

В остальном, как отметила специалистка, универсальных рецептов, кому соглашаться на удалёнку, а кому лучше работать в офисе, нет.

«Есть люди, ориентированные на общение, есть люди, ориентированные на задачи. И вот людям, которые ориентированы на общение, — им в принципе офис даётся легче… Мы можем говорить, что если человек чувствует, что ему нормально переносить длительную изоляцию, но его социальные связи построены так, что у него есть общение и в течение дня, и потом, и его жизнь включает связи с другими людьми, то это нормально — работать на дистанционном режиме», — добавила она.

Как комфортно выйти с удалёнки в офис

Если человек годами работал на удалённом режиме, а ему вдруг в силу обстоятельств или смены работы приходится выходить в офис, то это, конечно же, может вызвать сильный стресс. Психологи советуют в таких случаях пытаться сгладить это изменение в жизни.

«Если есть возможность, то лучше начинать с гибкого формата, то есть с гибрида: в офисе 1—2 дня в неделю, а остальное дома. Также полезно заранее восстановить рутину — снова вставать раньше, планировать дорогу, продумывать одежду, еду», — предложила Дарья Дугенцова.

Если варианта постепенно переходить в офис в гибридном формате нет, то Софья Сулим рекомендует разбить выход на внутренние и осознанные этапы привыкания.