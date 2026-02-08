Какие бывают языки любви и что делать, если у вас они разные

На прием к сексологам часто приходят пары с одним и тем же запросом: «У нас пропала страсть, мы стали чужими друг для друга». А иногда жалуются во время сессии: «Он или она ревнует без повода, буквально душит меня своим контролем» или «Она всегда холодна и расчетлива». Сексология не ограничивается физиологией — это комплексная наука, изучающая единство телесного, эмоционального и социального в человеческой близости. Корни подобных проблем часто лежат в фундаментальном непонимании того, как мы любим. Сексолог, автор Telegram-канала Ksexology Ксения Васильева рассказала «Вечерней Москве» о научной концепции, которая дает четкое понятие психологии любви.

© Вечерняя Москва

Еще в 1970-х годах, опираясь на многолетние исследования, канадский социолог Джон Алан Ли выделил шесть основных стилей или «цветов» любви. И это не просто красивые метафоры, а рабочие модели, которые помогают диагностировать и решать проблемы в паре.

В основе типологии лежат три первичных стиля, которые, смешиваясь, образуют три вторичных.

Эрос или страстная любовь

Это чувство, основанное на физическом влечении. Оно проявляется в сильном чувственном, сексуальном притяжении. Эротическая любовь — как искра: легко вспыхивает, но также быстро угасает. Она редко приводит к глубоким и прочным отношениям.

Если эрос взаимен, то партнеров тянет друг к другу как магнитом и у них ярко выражено стремление к полному физическому и эмоциональному обладанию. Любовники в этот период искренне полагают, что они «просто созданы друг для друга». Хотя эрос очень редко приводит к долгосрочным отношениям, он служит мощным топливом для их начала.

Людус или гедонистическая любовь-игра

Это разновидность чувства напоминает легкий флирт и не отличатся глубиной. Любовники легко вовлекаются в игру и, как правило, не требуют друг от друга каких-либо серьезных обязательств.

У них может быть несколько партнеров, что позволяет избежать глубокой зависимости. Секс здесь скорее выступает как увлекательное хобби или приятное времяпрепровождение, нежели проявление глубокой интимной связи.

Сторге или любовь-дружба, любовь-привязанность

Она развивается постепенно — не как «удар стрелы Амура», а как медленное прорастание. Словно бутон, она медленно расцветает, корнями уходя в глубину. Это теплое чувство, похожее на родительскую нежность, рождающееся из привязанности и дружбы на базе общих интересов.

Сторге — прочный и устойчивый тип любви, выдерживающий испытания и даже долгую разлуку. Она лишена «лихорадки и смятения», предлагает вместо этого мирную и чарующую надежность.

Прагма или рассудочная, практичная любовь

Возникает как синтез сторге и людуса. Это любовь, которой легко управлять и которую просто контролировать, она уравновешенная и в определенном смысле «практическая». Здесь сердце и разум действуют заодно: человек сознательно руководит своим чувством, бескорыстно помогая партнеру, оставаясь преданным в испытаниях. Преимущество прагмы в том, что со временем она имеет особенность становиться теплее, душевнее и желаннее.

Мания или иррациональная, одержимая любовь

Это бурное и всепоглощающее чувство, вырастающее из смеси людуса и эроса. Для нее типичны зависимость от объекта влечения и глубокая внутренняя неуверенность. Состояние влюбленного похоже на американские горки: экстатические всплески смешаны с погружениями в отчаяние. Такое смятение часто ведет к стремительному и болезненному финалу отношений.

Агапэ или бескорыстная любовь-самоотдача

Является синтезом сторге и эроса. Это любовь, сосредоточенная на партнере, полная альтруизма, обожания и неиссякаемой привязанности. Основанная на принципе «ничего не требовать взамен», она добра, терпелива и постоянна.

Для таких влюбленных не существует рутины: они находят удовольствие в самой предсказуемости и гармонии совместной жизни. Привычка и быт не гасят их чувства. Они глубоко доверяют друг другу и не боятся неверности. Любящий такой любовью готов простить все.

Почему важно найти свой тип

Большинство конфликтов в паре возникают на стыке разных стилей. Женщина, ценящая надежный сторге, страдает от ветрености партнера с людусом. Мужчина-прагма не понимает импульсивных и эмоционально затратных поступков партнерши с манией. А яркий эрос без подпитки глубокой дружбой сторге или без перехода в осознанную прагму либо агапэ через пару лет оставляет после себя лишь разочарование и ощущение пустоты.

Поэтому нужно использовать эти знания с пользой. И первый шаг — честно определить свой преобладающий стиль и стиль партнера. Это не клеймо, а карта вашей эмоциональной территории. Не нужно пытаться переделать прагму в эроса. Важно осознать сильные стороны каждого стиля: надежность одного, страсть другого, заботу третьего.

Осознав дисбаланс, можно работать над компенсацией. Паре, где есть только сторге», можно сознательно добавлять элементы эроса: романтику, новизну в интимной жизни. Тому, кого захлестывает мания, важно развивать в себе самоценность и учиться доверию, характерному для сторге.

Любовь — это не только дар, но и навык. Понимание ее «грамматики» — этих шести стилей — позволяет перевести отношения с языка взаимных претензий на язык диалога и роста. Если вы чувствуете, что говорите с любимым человеком на разных языках любви, возможно, пришло время вместе изучить этот словарь. Иногда для этого достаточно честного разговора, а иногда — помощи специалиста, который поможет вам услышать и понять друг друга.

Если в ваших отношениях есть недопонимание, помните: обращение к сексологу или семейному психологу — это не признак слабости или краха. Это современный и разумный шаг к тому, чтобы сделать ваш союз крепче, осознаннее и счастливее.

Ранее сексолог Ксения Васильева рассказала «ВМ», что делать, если усталость после рабочего дня и напряжение убивают желание близости в паре.