Как убедить пожилого человека не стесняться просить о помощи

Бывают ситуации, в которых не обойтись без посторонней помощи. Особенно это касается пожилых людей, которые в силу возраста уже не могут, например, самостоятельно носить тяжелые сумки из магазина или гулять со своими питомцами, когда болеют. Но нередко человек, которому нужна помощь, сталкивается со стеснением или нежеланием занимать время других: «Зачем я буду кого-то напрягать? Сделаю все сам, не буду мешать другим». Как перестать стесняться просить о помощи и почему такие просьбы не должны быть чем-то постыдным, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Андрея Зберовского.

Как помочь пожилому человеку

Эксперт порекомендовал: если ваш близкий пожилой человек стесняется просить о помощи, но вы знаете, что она ему необходима, то с ним нужно поговорить.

«Важно донести до него, что он вам очень важен, нужен и дорог. Нужно объяснить, что вы, как близкие люди, крайне заинтересованы в том, чтобы бабушка или дедушка жили долго и счастливо», — рассказал психолог.

Необходимо донести до пожилого человека, что его просьбы о помощи — это не навязывание, они не создают никаких проблем.

«И объяснить, что мы не можем дистанционно контролировать состояние, ощущения пожилого, близкого нам человека. Поэтому его задача — подавать сигналы, если у него что-то случилось, если поднялось давление, закружилась голова, нет сил пойти за лекарствами и продуктами и так далее», — привел примеры собеседник «ВМ».

В этой беседе можно донести и такую мысль: «Когда-то ты заботилась или заботился о нас, и теперь пришло наше время возвращать тебе ту заботу, которую ты дала или дал нам».

«И в этом случае пожилой человек не попрошайничает, не отнимает у нас время и так далее. Мы возвращаем ему то, что когда-то он вложил в нас, в наших родителей. Это не унизительно и это ненавязчиво», — подчеркнул Зберовский.

Внимание и помощь пожилому близкому человеку — это коллективная забота о том, кто всем нужен, важен и дорог.

Что делать, если вы сами стесняетесь просить о помощи

Если вы понимаете, что сами боитесь и стесняетесь просить помощь у окружающих, с этим тоже можно справиться.

«Вы можете сами предлагать свою помощь другим. И если делать это системно, то и близкие люди сами начнут предлагать вам помощь. Люди, которым помогаете вы, в долгу не останутся и будут сами хотеть вам помочь», — посоветовал психолог.

По его словам, нужно войти в большой круг общения, в котором вы оказываете помощь другим людям. Имея навык помощи окружающим, вы сможете научиться и сами просить о помощи, когда это необходимо.

«Еще один важный момент: нужно понимать возможности людей. Трудно просить их о помощи, когда вы не знаете, компетентен он в той или иной теме или нет», — обратил внимание эксперт.

Для того чтобы не стесняться просить о помощи, нужно иметь адресную информацию о том, кто вам может помочь. Например, Иванова имеет связи в области медицины — значит, ее можно попросить поделиться контактом врача необходимой вам специальности. Сидоров, владеющий автомастерской, может посоветовать специалиста, который выяснит, что именно сломалось в вашей машине.

«Имея информацию о том, у кого и какие есть компетенции, вам становится проще попросить о помощи. В этом случае вы понимаете, что не напрягаете человека своей просьбой, ведь для него этот вопрос "по его части" легко решаем. И это снижает переживания о том, что ваша просьба может кому-то быть некстати», — заключил Зберовский.

