Наследие СССР: установки прошлого, которые влияют на нас сегодня

Наследие Советского Союза ощущается в России не только через политические или экономические реалии, но и в самых привычных бытовых аспектах. Многие обыденные установки, привычные для старшего поколения, кажутся молодым людям странными и нелогичными, но именно они формируют атмосферу повседневной жизни.

Хотя с момента распада СССР прошло уже больше 30 лет, следы эпохи продолжают передаваться из семьи в семью, из поколения в поколение. Так какие черты советской жизни до сих пор напоминают о себе в современной России?

«Пакет с пакетами»

Ну давайте не будем... У каждого уважающего себя человека имеется «пакет с пакетами». Даже зуммеры страдают от этого, правда, в меньшей степени. А уж старшее поколение и миллениалы, подавно. В принципе, это довольно удобно: и вместо мусорного пакета можно использовать, и в магазине не покупать еще один пакет. Экономия хороша и для природы — меньше пластика будет на земле, если по нескольку раз использовать один и тот же пакет. Но кто-то же доходит до абсурда и стирает пакеты, хотя все равно на них остаются жирные следы. Да и экономия тоже сомнительная, можно купить себе стильный многоразовый шоппер для походы в магазин за продуктами или на маркетплейс.

Пустые тарелки

Сколько раз вы слышали от мамы или бабушки: «Пока не доешь, из-за стола не выйдешь!». А если ты уже не хочешь есть? А если уже живот болит. Никого не волнует. И сейчас многие не выходят из-за стола, пока все не съедят в тарелке. Бабушек в принципе понять можно, особенно, которые пережили войну и голод. Но современным людям не обязательно доедать все до последней крошки. Есть же холодильник, где прекрасно хранятся продукты. Да и в ресторане, если вдруг слишком много не съели, можно попросить официанта упаковать с собой.

«Оставлю на всякий случай»

Эдакий «Синдром Плюшкина». Даже, если вы точно знаете, что не будете пользоваться вещью или носить туфли, все равно многие оставляют. «А вдруг пригодится?». Интересно, когда... И вот квартира постепенно захламляется кучей ненужных вещей, которые вряд ли когда-нибудь будут использованы. Исключения, конечно, есть, но их меньше. Но ответьте себе честно на вопрос: действительно ли вам нужна эта вещь или ничего страшного не случится, если она увидит свет в конце мусоропровода?

Сервант с красивой посудой

И естественно, достается такая посуда только по особым праздникам. И не дай бог кому-то достать праздничный сервиз и попить из него чай в будний день. Сразу скандал! У некоторых до сих пор так. Но зачем откладывать жизнь на потом (кстати, тоже распространенная установка из Советского Союза), когда можно пить и есть из красивой посуды здесь и сейчас? Это же так приятно! А если и разобьется тарелка, ничего страшного, благо дефицита посуды сейчас нет и можно по доступной цене купить новую.

«Старших надо уважать!»

В Советском Союзе была такая установка, и многие пожилые люди сейчас требуют безусловного уважения от молодежи. Только с чего вдруг нужно уважать человека только за возраст? А если он животных мучает, над детьми издевается, ведет аморальный образ жизни или настолько наглый, что раздражает. Любой человек достоин уважения, если он действительно Человек. И возраст тут вообще не должен быть причем.

Страх зубных врачей

Ох, лечение зубов в Советском Союзе — настоящая боль. Которая преследует ни одно поколение. Только времена и технологии изменились... Сейчас нет устрашающих бормашин, которые издают звук, словно сейчас череп распилят на пополам. Да и анестезию делают теперь даже при поверхностном кариесе, чтобы пациент ничего не чувствовал. Плюс в кабинетах играет успокаивающая музыка или идет какой-нибудь сериальчик по ТВ. В общем, от советского лечения зубов ни осталось ничего, но многие продолжают откладывать поход к стоматологу, пока совсем на стенку не полезут от боли.

Ломящиеся от блюд праздничные столы

Как было принято раньше? Раскладывать огромный стол-книжку, застилать его скатертью и готовить 1001 блюдо. Обязательно несколько жирных майонезных салатов, горячее и гарнир на выбор, бутерброды, закуски, сладости... В общем, как праздник, так начинается пир. Это было своеобразным символом гостеприимства и все хозяйки старались угодить. Но сейчас сложно кого-то удивить едой, дефицита никакого нет. Только многие до сих пор считают, что праздничные столы должны ломиться от еды.