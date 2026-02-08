Как затянувшиеся морозы бьют по настроению

Февраль традиционно считается самым тяжелым месяцем. К холодам добавляется накопившаяся усталость и ожидание весны. Почему в морозные дни мы становимся забывчивыми, а мир кажется серым? На эти вопросы ответила клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

По словам эксперта, сама по себе зима — серьезное испытание для нашей психики. Главный враг здесь не только низкая температура, но и дефицит солнечного света. Снижение физической активности также влияет на настроение.

«Вышеупомянутые факторы снижают выброс эндорфинов и других веществ-медиаторов головного мозга, которые управляют нашим настроением», — отмечает Елизавета Куликова.

В сильные холода нам становится труднее сосредоточиться, а важные дела вылетают из головы. Психолог подчеркивает: это не лень, а защитная реакция организма. Мозг — крайне энергозатратный орган. Когда температура на улице падает, он переходит в режим жесткой экономии ресурсов. Логика организма проста: «Зачем тратить лишнюю энергию на концентрацию внимания или запоминание, если ее нужно направить на сохранение тепла?». В итоге наши когнитивные показатели закономерно снижаются.

При это низкие температуры редко становятся прямой причиной депрессии. Проблема в том, что пик холодов часто совпадает с «финишной прямой» зимы. К этому моменту организм уже истощен физически и эмоционально. Сказывается нехватка витаминов и гиподинамия, а также накапливается раздражение от гололеда, тяжелой одежды и бесконечных подъемов в темноте.

Однако эксперт уверяет, что это состояние временно: как только световой день станет заметно длиннее, а морозы уступят место первой весенней оттепели, «энергосберегающий режим» мозга отключится, а настроение заметно улучшится.