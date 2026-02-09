Сексолог предупредил об опасности секса по дружбе

Сексолог Адриана Северин заявила, что при определенных условиях секс по дружбе может быть опасен. Такое предупреждение она сделала в разговоре с изданием O Globo.

По словам Северин, связь между друзьями может пропасть, если секс используется в качестве временного решения для удовлетворения их потребностей или заменяет вербальное общение. Однако если партнеры обладают эмоциональной зрелостью, то связь между ними может только укрепится, подчеркнула специалистка.

Сексолог Камила Джентиле добавила, что людям, которые хотят заниматься сексом по дружбе, важно обсуждать новый статус отношений и говорить о нем, чтобы понять ожидания друг друга и избежать разочарования.

«Важно четко дать понять, что никто никому не принадлежит, и если в будущем возникнут отношения с третьими лицами, то одна из сторон должна стремиться к сохранению конфиденциальности», — пояснила она.

