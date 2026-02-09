Мечтающей освоить технику идеального орального секса женщине дали советы

Женщина, которая мечтает освоить технику идеального орально секса, обратилась за советом к пользователям портала Reddit.

По словам автора поста, у них с партнером высокое либидо, но недавно у нее диагностировали инфекцию, из-за чего ей нужно воздерживаться от секса в течение одной-двух недель. Поэтому женщина решила улучшить свои навыки орального секса.

«Я знаю, что нужно использовать много слюны, подключать обе руки, следить за тем, чтобы зубы не участвовали в процессе, и не забывать ласкать мошонку. Но я понятия не имею, что еще можно сделать», — посетовала автор поста.

В комментариях одна женщина порекомендовала ей разогревать партнера задолго до того, как они окажутся в постели.

«Напомни ему о своих планах накануне утром, напомни перед ужином, скажи, как сильно хочешь этого», — призвала она.

Еще одна отметила, что рассказчице следует быть смелее с зубами, возможно, партнеру понравится именно это.

Автору поста также посоветовали не останавливаться, когда партнер достигнет оргазма.

«Просто продолжай и посмотри, сможет ли он достичь оргазма дважды. Если он в списке умеющих это счастливчиков, второй оргазм будет настолько сильным, что у него искры из глаз посыплются», — заверила она.

