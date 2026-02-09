Перечислены худшие подарки на День святого Валентина

Врач Булах: дорогой подарок на 14 Февраля может быть безличным и обидеть
Подарок на День святого Валентина это прежде всего знак внимания и своего рода послание. И когда это послание составлено на чужом языке, оно ранит. С психологической точки зрения обиду вызывает не цена, а ощущение, что вас не видят и не знают. Чаще всего это происходит по двум причинам. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Булах — врач-психотерапевт.
Во-первых, подарок может обидеть из-за игнорирования личности партнера.
«Шаблонные гендерные подарки, такие как носки для него или набор косметики для нее, это признак формальности. А дорогие, но безличные вещи вроде очередного гаджета, заменяющего прошлогоднюю модель, или огромного стандартного букета, транслируют лишь то, что дарителю важнее соответствие стереотипу, чем ваши реальные интересы», — объяснил он.
Во-вторых, подарки часто расстраивают из-за незнания языка любви партнера.
«Кому-то действительно важны материальные символы внимания, но именно персонализированные символы, связанные с хобби, например, сертификат в магазин для рыбалки или новый объектив для фотоаппарата, будут хорошим подарком. Для другого высшая ценность — ваше время, проведенное вместе, без гаджетов и бытовых вопросов, или реальная помощь в быту, например, заказ профессиональной уборки в его квартире. Третьему жизненно необходимы искренние слова признательности или массаж после тяжелого дня. Подарок, купленный на вашем языке, но адресованный человеку с другим языком, просто не будет услышан», — заявил психотерапевт.
Поэтому единственный рецепт идеального подарка — это ваша внимательность.
«Прислушайтесь, о какой модели наушников он давно говорит в магазине, о каком спа-отеле она мечтает, что в его графике вызывает больше всего стресса. Иногда лучшим презентом станет не вещь, а готовность взять на себя его рутину или организовать совместную поездку. Магия не в ценнике, а в послании, что вы понимаете партнера, и для вас важно его счастье», — резюмировал эксперт.