Стало известно, в каких городах живут самые счастливые россияне

Половина россиян (29 и 19% респондентов) оценивают свое счастье на 4 и 5 соответственно, а треть опрошенных (32%) ощущают себя средне, на 3 балла из 5. Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета».

Самыми счастливыми себя называют жители Новосибирской области (36%), оценив свой уровень счастья на 5 из 5, и Свердловской области (38%) с Краснодарским краем (35%), выбрав 4 балла из 5. 3 балла из 5 чаще всего отмечали жители республики Татарстан (38%), Санкт-Петербурга (33%) и Москвы (31%). Жители Нижегородской области считают себя самыми несчастливыми — 16% опрошенных отметили 2 балла из 5, а 20% — 1 балл из 5.

Интересно, что в прошлом году самыми счастливыми себя ощущали жители Краснодарского края (23%) и Свердловской области (по 22%), отметив уровень счастья на 5 баллов из 5, а на 4 балла ощущали себя так же краснодарцы (35%) и жители Санкт-Петербурга (31%).

Ощущение счастья в родном городе для 54% опрошенных связано прежде всего с семьей. Общение с друзьями и родственниками ценят 46% респондентов, а наличие рядом любимого человека радует 34%. Городская инфраструктура и благоустройство важны для 29% респондентов, красивую природу выделяют 28% участников исследования. Развлечения и отдых отмечают 25%, а любимая работа вдохновляет 24% респондентов.

Хобби помогает чувствовать себя счастливее 21% опрошенных, а комфортный климат — 17%. Культурная и спортивная жизнь в городе важна для 14% респондентов, столько же (14%) выделяют возможности для роста и получения образования.

При этом треть респондентов (35%) хотели бы переехать в другой город, чтобы стать счастливее.