В России разработали приложение, снимающее стресс за 30 секунд

Новосибирские ученые разработали мобильное приложение для мгновенного снижения стресса. За счет апробированных научных методик оно настраивает пользователя на позитивное мышление.

Разработчики поясняют, что поводом для создания приложения быстрой психологической помощи стали неутешительные данные общероссийской статистики. Уровень стресса среди жителей разных регионов страны в возрасте от 25 до 55 лет неуклонно растет. Чаще всего респонденты жалуются на здоровье, проблемы в личной жизни, потерю дохода и конфликтные ситуации на работе. Между тем, состояние хронического стресса повышает риск различных заболеваний.

Приложение из Сибири получило название "Подзарядка".

«Достаточно описать свое состояние, оценить интенсивность предложенных искусственным интеллектом вероятных эмоций, после чего чат-бот предоставит 30-секундную практику, например, дыхательное упражнение для ликвидации моментальных всплесков стресса», — рассказывает магистрант второго курса факультета гуманитарного образования НГТУ НЭТИ Елена Дубровских.

В приложении можно воспользоваться библиотекой практик с аудио- и видеогидами, трекером настроения, персональной статистику для отслеживания динамики и различными игровыми механиками.

«Для быстрой "подзарядки" использовались эффективные и проверенные методики, среди которых программа Mindful Self-Compassion с комбинацией когнитивно-поведенческих техник, дыхательных упражнений и практик самосострадания, терапия Пола Гилберта, телесно-ориентированные упражнения из отечественной школы соматической психологии и дыхательная гимнастика Александры Стрельниковой», — поясняют разработчики.

"Подзарядка" также включает в себя систему "красных флагов" для диагностики кризисных состояний. В подобном случае пользователя автоматически перенаправят к партнерам-специалистам.

В ближайшее время приложение будет открыто для фокус-тестирования на широкой аудитории.