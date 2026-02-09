Описаны положительные изменения в организме во время объятий

Специалисты из организации INECO, занимающейся профилактикой, диагностикой и лечением психических заболеваний, заявили, что в организме во время объятий происходит ряд положительных изменений. Их они описали в разговоре с изданием Infobae.

По словам специалистов, во время объятий снижается уровень стресса. Это выражается в замедлении дыхания и частоты сердечных сокращений, а также снятии мышечного напряжения. Кроме того, в организме выделяется окситоцин, называемый гормоном привязанности.

Помимо окситоцина, повышается и уровень серотонина — гормона, который регулирует настроение, продолжили эксперты. Дополнительно во время объятий активируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и восстановление. Среди других плюсов объятий специалисты назвали укрепление чувства принадлежности и регуляцию сложных чувств и эмоций, таких как боль, печаль, страх.

