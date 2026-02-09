Психиатр дал желающим стать счастливее семь советов

Психиатр Энрике Рохас заявил, что стать счастливее можно, если следовать семи советам. Его рекомендации приводит издание El Economista.

По словам Рохаса, прежде всего необходимо залечить раны прошлого и научиться прощать себя за предыдущие ошибки. Второй совет, который дал врач, — найти баланс между сердцем и разумом. Еще одним важным аспектом является позитивный настрой и способность в любой ситуации видеть светлую сторону.

Кроме того, продолжил специалист, для обретения счастья необходимо развить силу воли.

«Сила воли — важный элемент нашей психологии, а сильная, твердая, непоколебимая, последовательная, непреклонная воля — настоящая жемчужина», — пояснил он.

Не менее важным аспектом счастья медик назвал составление жизненного плана, охватывающего все аспекты, в том числе любовь, работу, культуру и дружбу.

В заключение он призвал обрести внутренний покой, а также продолжать мечтать о будущем вместо оглядки на прошлое.

