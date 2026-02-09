Эксперты объяснили, в чем опасность использования ИИ в качестве психолога

Эксперты объяснили, в чём опасность использования ИИ в качестве психолога. Команда Лаборатории доказательной психологии здоровья и благополучия НИУ ВШЭ под руководством Ларисы Марарицы провела анализ работы нейросетей и выяснила, почему не стоит использовать чат-бота для психологической поддержки.

«Нейросети можно написать в три часа ночи, получить поддержку в тех ситуациях, где специалист содействовать никогда не будет (например, в манипуляциях и отказе от ответственности за свои поступки). ИИ даст целый список психотехник с неизвестной эффективностью, хотя специалист бы дал одну. Но чтобы отличить хорошую терапию от плохой, нужен опыт и квалификация, которых у большинства пользователей нет», — сказала Марарица.

Кроме того, психолог, психотерапевт — это особая роль, она мало пересекается с задачами сервисов по удержанию пользователей и по построению с ними «интимности на расстоянии», эти роли во многих ситуациях будут конфликтовать так же, как конфликтуют роли родственника или начальника с ролью терапевта, поэтому и консультировать «своих» нельзя.