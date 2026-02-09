Психолог перечислила признаки «весеннего обострения»

Оно может выражаться в импульсивности, тревожности, перепадах настроения и общем ухудшении состояния.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Весной бывает, что люди начинают чувствовать себя лучше, а некоторые начинают чувствовать себя хуже. Любое обострение, любое изменение мы можем заметить, если мы достаточно внимательны к себе. Что мы можем заметить: у нас повышается импульсивность эмоциональная, мы можем становиться капризнее, злее, раздражительнее. Можем становиться обидчивее, конфликтнее или, наоборот, более замкнутыми. То есть у нас возникает эмоциональная непривычная для нас реакция, что мы реагируем острее. Дальше, у людей, которые склонны к повышенной тревоге, тревожный фон обостряется на максимум. Дальше, вялость и сонливость. Мы, наоборот, чувствуем себя более уставшими. Перепады настроения без причины. Вот просыпаюсь и не понимаю, почему сразу в дурном настроении. Общее ухудшение самочувствия, часто обострение хронических заболеваний, потому что как только у нас случается какая-то психологическая разбалансировка, а весной она у большинства людей чаще всего случается, психологический дисбаланс отображается на теле».

Ранее Соловьёва указала на невозможность серьёзных «дофаминовых» отношений. Всплеск дофамина со временем идёт на спад, и ему на смену приходят более «спокойные» окситоцин и серотонин. Однако многие люди воспринимают это как конец отношений и отправляются на поиски новых.