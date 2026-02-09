$77.6592.01

AP: романтические отношения требуют не дорогих подарков, а постоянного участия

Романтические отношения не требуют дорогих ужинов, роз и коробок конфет, особенно в День святого Валентина. Как отметили семейные психологи, куда больший вклад в близость и устойчивость пары вносят регулярные, на первый взгляд обыденные проявления заботы, ориентированные на реальные потребности партнера. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Развеян популярный стереотип о романтических отошениях
По словам лицензированного семейного терапевта из Далласа Трейси Ли, романтика не имеет универсальной формы. Для одних она выражается в физическом контакте — прикосновениях или объятиях, для других — в юморе, поддержке или помощи в бытовых делах.

«Чем раньше пара формирует собственное понимание того, что для них значит романтика, тем устойчивее становятся отношения», — отметила Ли.

Специалисты подчеркивают, что с течением времени представления о романтическом поведении неизбежно меняются. В начале отношений для поддержания близости требуется меньше усилий, однако с появлением совместных обязанностей — работы, детей, заботы о родственниках — романтика перестает быть спонтанной и требует осознанного внимания.

Жительница Нью-Йорка Габриэль Гэмбрелл, воспитывающая с мужем двоих детей, считает, что ключ к сохранению близости — продолжать «ходить на свидания», даже спустя годы брака.

«Мы договорились, что свидания обязательны. После них мы всегда чувствуем себя более связанными и вспоминаем, что для нас действительно важно», — рассказала она.

Эксперты также обращают внимание на завышенные ожидания, связанные с Днем святого Валентина. Социальные нормы, кино и реклама формируют образ идеального праздника, который редко обсуждается внутри пары и потому часто становится источником разочарования.

«Многие говорят: если я скажу партнеру, что мне нужно, это уже не будет романтично. Но важно помнить, что партнер — не телепат», — подчеркнула Трейси Ли.

По ее словам, устойчивые отношения строятся не на разовых жестах, а на последовательности. В профессиональной среде психологов существует метафора: если после ссоры подарить букет из двенадцати роз — это приятно, но одна роза в течение двенадцати дней говорит о надежности и вовлеченности.

29-летний учитель из Финикса Кларенс Смит считает, что даже «устаревшие» жесты вежливости сохраняют эмоциональную ценность.

«Сегодня романтику часто понимают как нечто показное. Но для меня элементарная забота — это базовый уровень уважения», — заключил он.

Психологи сходятся во мнении, что романтика не должна быть привязана к конкретной дате. Малые регулярные действия — внимание, участие, забота — оказываются важнее редких и масштабных жестов.

