Это отличный способ зарядиться на работу. Психолог Светлана Пуля рассказала, какой простой утренний ритуал поднимет продуктивность. Она рекомендовала начинать день с заправки постели. По словам эксперта, это действие может заметно повлиять на настроение и продуктивность в течение всего дня.

© Чемпионат.com

«Казалось бы мелочью: встать и аккуратно расправить простыню. Но именно этот короткий ритуал может задать тон всему дню. Первое действие дня посылает мозгу важный сигнал: «день начался, я действую». Выполнив простую задачу сразу после подъёма, человек уменьшает склонность к промедлению и повышает готовность браться за следующие дела. Это не метафора, а поведенческий механизм: маленькая победа запускает цепочку действий», — объяснила психолог.

Пуля добавила, что с нейропсихологической точки зрения утренняя заправка постели представляет собой компактный приём активации механизмов формирования привычки и снижения когнитивной нагрузки. Выполнение предсказуемого действия сразу после пробуждения служит сигналом для мозга, который запускает автоматическую последовательность. Небольшая награда — чувство выполненного дела — сопровождается кратковременным выбросом нейромедиаторов, в том числе дофамина, что укрепляет поведение при повторении.