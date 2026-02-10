Психолог рассказал, как понять, прошла ли любовь

Понять, прошла ли любовь, можно по семи признакам. Например, когда чувства проходят, исчезает идея совместного будущего, больше нет мыслей о человеке, появляется непривычная эмоциональная черствость и равнодушие, а также желание быть наедине с собой, рассказала «Газете.Ru» доктор психологических наук, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии Московского Государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Марина Розенова.

«Есть одно интересное и психологически точное выражение «Никто не знает, что такое любовь, но все ее сразу узнают, когда она приходит»! В этой парадигме, когда уходит любовь, это тоже все внутренне ощущают и понимают, однако людям становится так страшно, что они пытаются найти доказательства, признаки или опровержения этого. Если внутреннего интуитивного ответа нам не достаточно, то, на рациональном уровне, можно попробовать уточнить некоторые маркеры ухода этого загадочного и всеми желанного чувства», — заметила специалист.

Например, о том, что любви больше нет, говорит отсутствие тактильного контакта. Иногда у человека может появится даже отвращение к такому контакту, а также раздражительность относительно мелочей или даже тех деталей, которые казались привлекательными.

«Исчезает идея совместного будущего (больше не хочется думать или фантазировать о совместных перспективах разного рода — эти мысли просто более не появляются), больше нет постоянных мыслей о человеке (особенно в его отсутствии) и нет желания с ним взаимодействовать без необходимости, появляется непривычная эмоциональная черствость и равнодушие (нет привычного трепета («не летают бабочки внутри и вокруг»), нет болезненной ревности, нет внимания к тем деталям, что еще недавно казались сверхценными, почти нет реакции на замечания в свой адрес и т.п.)», — отметила психолог.

Если любовь хочется вернуть, сначала важно ответить на вопрос, зачем это нужно. Если же желание обновить чувства не покидает, то можно поговорить с психологом, по-новому взглянуть на другого человека и ваши отношения, найдите обоюдно интересное занятие или деятельность для совместных усилий.