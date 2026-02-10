Женщина ростом 196 сантиметров пожаловалась на трусливых мужчин

Высокая британка пожаловалась на проблемы в личной жизни из-за роста и рассказала о трусливых мужчинах. Об этом пишет Daily Star.

Рост 31-летней Чарли Милл составляет 196 сантиметров. По словам женщины, это обстоятельство повлияло на все аспекты ее личной жизни. Милл утверждает, что мужчины не раз убегали со свиданий, увидев ее. Один из потенциальных бойфрендов сбежал, когда увидел что голова женщины касалась потолка заведения.

«Потом он написал, надо было предупреждать, что я великанша», — посетовала британка.

Некоторые мужчины открыто сомневались в ее половой принадлежности, что оскорбляло Милл.

«Много раз мне говорили, что я слишком высокая для свиданий. Меня даже бросали, не заплатив за ужин», — поделилась она обидными воспоминаниями.

Теперь Милл всегда предупреждает мужчин о своем росте, и большинство сразу же отказывается от встречи. Один из несостоявшихся ухажеров признался, «что чувствовал бы себя посмешищем рядом с ней». Милл рассказала, что выросла почти до двух метров еще в школе. Из-за этого одноклассники относились к ней как к мальчику, толкали ее и даже дрались.

Теперь Милл пытается донести до людей, что высокие женщины — тоже женщины.

«Бонус состоит в том, что мы можем вас поднять», — пошутила женщина.

Ранее 27-летняя Кэти Вуллс из Лондона, рост которой составляет 206 сантиметров, пожаловалась на одиночество. По ее словам, мужчины воспринимают ее исключительно в качестве необычного сексуального объекта.