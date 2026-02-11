Россияне массово бросились снимать номера в БДСМ-отелях

Спрос на размещение в БДСМ-отелях Москвы вырос втрое в феврале. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Уточняется, что соотечественники массово бросились снимать номера в таких гостиницах на День святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Стоимость двух часов там составляет от 6 до 9 тысяч рублей. Популярностью пользуются и пространства с джакузи и зеркалами.

В настоящее время забронировано около 90 процентов подобных номеров.

Ранее сообщалось, что россияне проведут День святого Валентина в Таиланде, Египте и ОАЭ. Специалисты обратили внимание, что спрос на отдых в этот праздник возрос на 35 процентов в сравнении с прошлым годом.