Женщины рассказали о самых пугающих выходках мужчин на свиданиях

Женщины рассказали о выходках мужчин на свиданиях, которые считают самыми пугающими. Воспоминаниями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одну женщину на свидании напугали сравнением с дочерью.

«Он взял меня за лицо и сказал, что я напоминаю ему дочь, а потом попытался поцеловать меня», – fartsypooper, пользовательница Reddit

Другой пользовательнице мужчина показал видео, на котором он и его брат издеваются над спящей якобы пьяной матерью.

«Мать лежала на диване, а они по очереди били ее по лицу, приговаривая что-то вроде: «Вынеси мусор, мама». Затем он маниакально рассмеялся и посмотрел на меня, ожидая одобрения. Я инстинктивно поняла, что нахожусь в опасности, и притворилась, что мне все равно. Вскоре я под каким-то предлогом ушла и больше его не видела», – insidous7, пользовательница Reddit

Еще одна пришла в гости к мужчине, и тот предупредил, что уйти она не сможет, а после закрыл ее в комнате.

«Я выбралась из окна и позвонила другу, чтобы он забрал меня — парень отвез меня к себе домой. Адрес я прочитала на почтовом ящике по соседству», – Tacosconsalsaylimon, пользовательница Reddit

