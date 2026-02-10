Женщины раскрыли главные секреты одной сексуальной практики

Пользователь Reddit задался вопросом о том, как правильно делать фингеринг, то есть стимулировать гениталии женщины пальцами. В комментариях к посту женщины поделились секретами, которые помогают сделать эту практику более приятной.

По словам автора поста, его девушке не нравится, как он делает фингеринг.

«Ей кажется, будто я просто пытаюсь довести ее до оргазма, когда я ласкаю ее пальцами. (...) Я хочу научиться делать это так, чтобы для нее это было более возбуждающе», — объяснил он.

В комментариях многие женщины напомнили ему, что начинать стимуляцию половых органов женщины пальцами нужно медленно.

«Постепенно наращивайте темп и обращайте внимание на то, как реагирует на это ее тело. Вибратор для пальцев — отличная игрушка, вы можете прижимать его к клитору, пока ласкаете партнершу пальцами», – Decent-Green-4560, пользовательница Reddit

Еще одна женщина порекомендовала ему совмещать фингеринг с оральным сексом.

«Я не большая поклонница того, чтобы там были только пальцы и все. Для меня это похоже на гинекологический осмотр», – RealCrazySwordGirl, пользовательница Reddit

Другая предложила автору поста поэкспериментировать с позами для фингеринга.

«Мне нравится вставать на колени, наклоняться и заниматься оральным сексом с мужем, поворачиваясь к нему спиной. В таком положении он будет стимулировать мой клитор пальцами, и это доставляет удовольствие обоим», – Express_Candidate682, пользовательница Reddit

