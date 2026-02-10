Специалист рассказал о признаках психосоматики

Если заболевание возникает регулярно после определённых событий, следует разобраться в природе «хронических» конфликтов.

Речь может идти, в частности, о неудовлетворённости работой и атмосферой в офисе. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина.

«Надо смотреть продолжительность и частоту таких совпадений. Например, если человек всегда болеет, когда начинаются выходные дни, то это явно психосоматическая реакция. Если каждый раз, когда после отпуска или после выходных что-то возникает — температура поднимается, голова болит и так далее, то есть вероятность, что какой-то конфликт на работе, какая-то неудовлетворённость вознаграждением, сложные задачи. Но я бы не привязывала любое недомогание к тому, что у него проблемы с работой. Только если есть очень чёткая связь или человек ищет подкрепление своего нежелания работать телесными реакциями. Волей-неволей через внушение можно притянуть какую угодно мысль. Как правило, заболевания психосоматического характера являются реакцией на какие-то хронические конфликты. Например, частые простуды или астматический компонент, проблемы ЖКТ. Может кожа реагировать, псориаз разыграться. Если это становится повторяющимся фактом, тогда можно честно поговорить с собой про конфликты на работе, про удовлетворённость».

Ранее психолог подчеркнул значимость психосоматики в выборе профессии. Организм может подавать сигналы, указывая на то, что график или род деятельности не подходят человеку.