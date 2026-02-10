Сексолог рассказал, как экономический кризис меняет отношение к семье

Из-за кризиса люди начинают сильнее ценить семью. Об этом «Газете.Ru» рассказал сексолог-психотерапевт Андрей Булах.

«В периоды нестабильности, будь то экономический или социальный кризисы, базовые жизненные ценности выходят на первый план. Мы знаем немало примеров, когда люди, посвятившие себя карьере, в кризис лишались финансового благополучия. А вот базовые ценности — семья, близкие, окружение — чаще остаются с тобой независимо от твоих достижений», — заявил эксперт.

Булах отметил, что в нынешних реалиях происходит переоценка смыслов, люди придают большее значение жизненному балансу и стремятся к гармонии во всем — и в бизнесе, и в отношениях.

По его словам, большая и крепкая семья сейчас является трендом. Как утверждает Булах, успех теперь оценивается не только финансовыми достижениями, но и тем, насколько человек реализовался в семье. Он обратил внимание, что все чаще в качестве примера демонстрируют успешных людей, у которых много детей и которые счастливы в отношениях.

«Внутренние мотивы мужчин и женщин, стремящихся к успеху в бизнесе и в отношениях, отличаются. В контексте популяризации традиционных ценностей базовая роль мужчины как завоевателя и добытчика сохраняется. Для него финансовая состоятельность и уверенность в завтрашнем дне имеют огромное значение, а успех в бизнесе является важным критерием привлекательности. Будем честны, женщину в первую очередь заинтересует мужчина, который может обеспечить стабильность и безопасность», — отметил врач-сексолог.

По его словам, женская мотивация к успеху в бизнесе и в отношениях продиктована социальными явлениями.

«Исторически так сложилось, что во время и после Великой Отечественной войны на плечи женщин легла огромная ответственность. Сначала они встали к станкам, а потом в одиночку воспитывали детей, чьи отцы не вернулись домой. Они стали добытчицами, и эта женская генетическая память передавалась из поколения в поколение. Позже, во времена «перестройки», когда мужчины теряли работу, женщины снова были вынуждены обеспечивать семью. Многие начали заниматься бизнесом, появились челночницы», — рассказал эксперт.

Булах добавил, что не обошлось без тенденции к эмансипации. Он объяснил, что до российских женщин дошли общемировые установки: нужно быть успешной и независимой.

«Получается, что для мужчины успех в бизнесе — это про традиционную роль, уверенность в себе, высокую самооценку. А для женщины — это про независимость, самодостаточность, равенство в отношениях и гарантию безопасности. Страх остаться без средств к существованию — мощный мотив для женской активности в бизнесе. Есть много примеров, когда женщина пожертвовала карьерой ради семьи, а после развода оставалась ни с чем. Поэтому установка на собственную финансовую независимость очень сильна», — заявил врач.

Психотерапевт отметил, что в условиях перманентных кризисов выросла потребность у пар в гармоничных отношениях, а дети стали одной из надежных инвестиций.

«Когда у человека падают доходы, приходится урезать привычный уровень жизни, снижается уверенность в себе, возникает стресс, агрессия и аутоагрессия, напряжение. Однако, как показывает практика, провал в одной сфере порой приводит к прорыву в другой. Проблемы в бизнесе могут заставить ценить и укреплять отношения как надежную опору. И напротив, сложности в отношениях иногда сублимируются в уходе в работу и достижения», — утверждает эксперт.

Булах рассказал, что на кризисы женщины и мужчины реагируют по-разному.

«Первые начинают более активно чем-то заниматься, искать возможности зарабатывать деньги. Вторые — могут впадать в ступор, что воспринимается женщинами как признак слабости, может приводить к конфликтам и распаду семей. Хотя мужчине просто нужно было время для того, чтобы прийти в себя и оценить ситуацию. С одной стороны, если один партнер развивается, а другой нет, возникает дисбаланс. С другой, когда оба слишком заняты карьерой, они могут потерять эмоциональную близость, превратившись, скорее, в бизнес-партнеров», — объяснил сексолог.

Он также заявил, что успешные люди, которые закрыли базовые потребности, часто начинают искать социальную реализацию: помогать другим, инвестировать в образование, медицину, заниматься благотворительностью. По мнению врача, успех обретает полноту тогда, когда балансирует между личными достижениями, крепкими отношениями и вкладом в нечто большее.