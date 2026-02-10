Альтруизм и ответственность: какие качества делают из россиян жертв мошенников

Жертвой мошенника может быть любой, и конкретного портрета пострадавшего нет — эту фразу слышали все. Однако психологи говорят об обратном: потерпевшими становятся люди с конкретными чертами. Например, те, кто имеют крепкие семейные ценности, альтруисты, ответственные люди и одиночки. Подробнее о том, какие именно россияне становятся жертвами мошенников и почему, «Газете.Ru» в Международный день безопасного интернета рассказала криминальный психолог и полковник полиции в отставке, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Портрет жертвы мошенников

— Обычно представители банков говорят, что портрета жертвы интернет-мошенников не существует, и ею может стать каждый. Действительно ли это так?

— Жертвой действительно может стать каждый, но определенный портрет все же существует. Есть масса работ, которые бы описывали портрет жертвы мошенников в России. Например, социальный потрет жертвы кибермошенников представлен в работе ученых Самойличенко Е.Е., Дятлевой М.О. и Цыкиной Е.А.

Обобщив представленную в различных источниках информацию, ученые предполагают, что среднестатистическая жертва мошенника выглядит следующим образом: это женщина в возрасте от 25 до 44 лет, имеющая среднее образование, работающая и имеющая средний доход, а также проживающая в городе.

Данный вывод относительно совпадает с выводами Банка России, сделанными по результатам статистической отчетности кредитных организаций за 2022–2023 гг. Есть и другие работы. Например, криминолог Жмуров Д.В. разработал авторский подход к классификации кибержертв. Опираясь на исследования отечественных ученых и проведя собственный анализ, автор усматривает четыре типа жертв.

Первый тип — нейтральная, не допускающая провокационного поведения и не способствующая совершению против нее правонарушений. Второй — побуждающая, которая своим активным поведением провоцирует, дополнительно мотивирует причинителя (потенциального нарушителя) к дискриминационным действиям. Третий — аккомодирующая — та, что создает благоприятные условия и облегчает исполнение преступного расчета (чрезмерно доверчивая, некритичная, неопытная, пассивная, ищущая выгоду, страдающая психическим расстройством, пожилая или малолетняя, одинокая). И четвертый тип — противодействующая — подозрительная, оппозиционная, препятствующая осуществлению дискриминационных действий (неосновательно бдительная, тревожная, мнительная), действия которой в конечном итоге приводят к виктимизации.

Эта тема активно исследуется российскими специалистами. Проведено множество исследований, гораздо больше, чем те, что я упомянула.

— Почему женщины чаще становятся жертвами?

— Женщины чаще становятся жертвами мошенников в силу своей экономической активности и эмоциональности, склонности к импульсивным поступкам. Образованность может коррелировать с занятостью и экономической активностью, поэтому также может быть связана с потенциальной виктимностью в этой сфере.

Мошенники просто придумывают более изощренные схемы для своих атак: через индивидуализацию информации о жертве, ее связях и контактах. Например, сейчас излюбленной мишенью мошенников стали сотрудники высших учебных заведений. Информация о них и их коллегах по работе размещается на сайтах ВУЗов и мошенники от имени «коллег» и «руководства» пытаются совершить кибератаку.

— Некоторые исследования показывают, что представители поколения Z (родившиеся между концом 1990-х и началом 2010-х годов) в три раза чаще становятся жертвами онлайн-мошенничества, чем более старшие поколения. При этом есть и работы, говорящие об обратном: что молодежь наоборот реже становятся жертвами мошенников — так кто прав?

— Можно сказать, что сейчас кибермошенничество прибрело тотальный характер, в связи с чем выделить какую-либо категорию нельзя. Все, кто берет в руки смартфон, на все категории граждан уже разработаны разные подходы, мишени и «крючки» для атак. В последнее время стали говорить, например, что мошенники атакуют детей через игровые приложения. Поэтому выделять какое-то поколение, как более устойчивое, не совсем верно.

Какие черты характера у жертв мошенников

— Какие личностные черты повышают риски стать жертвой мошенников?

— В моем совместном исследовании с Дунькиной К. Э. мы выделили такие мишени для атак социальных инженеров: внушаемость и доверчивость как черта личности; неудовлетворенность жизнью, общее неблагополучие; отсутствие критического мышления; одиночество и дефицит внимания; желание помочь или альтруизм жертвы; отсутствие у жертвы должного уровня информирования об аналогичных схемах мошенничества и некоторые другие, например, простота и скорость свершения сделки.

— Получается, что альтруизм и эмоциональная отзывчивость могут сыграть злую шутку с потенциальной жертвой?

— Да, именно так. Такие качества личности как доверчивость и желание помочь, способствующие виктимизации. Об этом говорят и другие исследования. Кроме того, оптимизм, или вера, что все люди хорошие, часто приводит людей к излишней доверчивости по отношению к незнакомцам и их предложениям и просьбам.

— Есть ли данные о том, как на риски попасться на удочку мошенников, влияет жадность? Одиночество?

— Жадность является традиционной мишенью мошенников и аферистов всех времен. Несмотря на все предупреждения задуматься, почему такая большая скидка и дешевизна товара, люди все равно реагируют на предложения со значительным понижением цены. Внимание сосредотачивается на явной выгоде и другие детали сделки воспринимаются некритично. Еще одно излюбленное средство манипулирования жертвой — страх, так как негативные эмоции блокируют способность критически мыслить в условиях дефицита времени и заставляют человека действовать импульсивно, без обдумывания, либо на привычных автоматизмах.

Одиночество эксплуатируется мошенниками в основном с двух позиций. Первая: жертва нуждается в общении и потому легко входит в контакт и не прекращает разговор с незнакомыми людьми. И вторая: у одиноких людей нет социального окружения, которое помогло бы оградить их от мошенников, в отличие от тех, кто живет в семье. Кроме того, часто, желание создать пару, любить и быть любимым, также эксплуатируется мошенниками на сайтах знакомств.

Почему чаще попадаются семейные люди

— Одно из исследований ученых говорит о том, что чаще на удочку мошенников попадают люди, которые имеют крепкие семейные ценности. Почему так происходит?

— Такие исследования действительно есть. Например, ученые Колодкина, Д.А., Дворянчиков, Н.В., Дворянчикова, К.Н. делают вывод, что

жертвы обмана со стороны телефонных мошенников обладают специфическими психологическими особенностями: преобладанием традиционных, семейных ценностей в системе ценностных ориентаций.

Дело в том, что люди, для которых близкие — самое главное в жизни, в условиях, когда мошенник моделирует в их голове ситуацию угрозы для них (например, попал в полицию, в ДТП), искренне сосредотачиваются на задаче спасти родных любой ценой. Мошенники активно эксплуатируют это положительное качество личности.

— Получается, тут мошенники тоже эксплуатируют страх и тревожность?

— Тревожность, так же как и страх, являются основой для неадекватных поступков и отключения критического мышления. Прежде чем принимать какие-то решения и предпринимать какие-либо действия необходимо стабилизировать психику.

Например, мошенники часто используют синдром упущенной выгоды (FOMO — Fear of Missing Out). В его основе лежит древний, инстинктивный страх быть исключенным из группы, отстать, не получить свою долю ресурса. В цифровой среде этот страх стал хроническим, потому что соцсети — это бесконечный поток доказательств того, что «все» что-то уже имеют, делают или покупают, а вы — нет.

Есть достаточно коварные схемы, связанные с близкими. Сообщение в родительском чаду о «чудо-няне» или «волшебном курсе развития», который «все уже купили», вызывает FOMO не на деньги, а на лучшее будущее для ребенка. Здесь вступает в действие чувство вины: «Если я это упущу, я плохой родитель». Этим же манипулируют мошенники, рассылая от имени «друзей» ссылки на «секретные распродажи» или «помощь в беде» — вы торопитесь, потому что боитесь опоздать с помощью или упустить доверие.

На чем ловят дисциплинированных и умных

— Некоторые специалисты говорят, что люди с повышенной дисциплинированностью, тоже зачастую попадаются на мошеннические схемы — это так?

— Да, исследование Мешковой Н.В., Кудрявцева В.Т., Ениколопова С.Н. в 2022 году показало: чем в большей степени человек целеустремлен, добросовестен, мотивирован, надежен, пунктуален, самодисциплинирован, тем более он подвержен манипуляциям мошенников.

Еще можно выделить людей, которые стремятся успеть все и имеют привычку к многозадачности.

Они создают в мозге состояние хронического когнитивного дефицита, которое напрямую повышает уязвимость к цифровым манипуляциям. Мозг не способен эффективно выполнять несколько задач, требующих сознательного внимания, одновременно. Вместо этого он быстро переключается между ними, и каждое такое переключение истощает ресурс префронтальной коры — области, ответственной за критическое мышление, анализ рисков и самоконтроль.

— Как это связано с риском стать жертвой мошенников?

— В состоянии постоянного переключения мозг переходит в энергосберегающий, реактивный режим. Он начинает предпочитать простые, шаблонные решения и становится восприимчив к ярким триггерам, которые обещают быстрое разрешение ситуации. Мошеннические призывы к немедленному действию идеально соответствуют этому режиму работы. Они предлагают иллюзию быстрого решения, закрывающего одну из множества «открытых задач» в фоне сознания, и тем самым эксплуатируют потребность мозга снизить когнитивную нагрузку.

Стиль жизни «успеть все» формирует неврологическую почву для рискованного поведения. Чем больше человек разрывается между задачами, тем ниже его порог критической бдительности и тем выше вероятность, что он совершит автоматическое, необдуманное действие — кликнет по фишинговой ссылке, введет данные на поддельной странице или поверит в схему быстрого обогащения. Защитой здесь становится не просто информированность о мошенничествах, а сознательный отказ от многозадачности.

— Получается такой парадокс: на уловки мошенников чаще попадаются хорошие, умные, отзывчивые люди? Но почему?

— Это не парадокс, а демонстрация универсальных особенностей работы человеческой психики.

Интеллект, измеряемый через логику или эрудицию, и ситуативная уязвимость к социально-инженерным атакам — разные вещи.

Мошенники, часто интуитивно или опираясь на опыт, эксплуатируют глубоко укорененные в нашей психике «прошивки» — когнитивные искажения и эмоциональные реакции, которые в обычных условиях экономят нам время и силы, но в руках злоумышленника становятся ахиллесовой пятой.

Что касается личностных черт, важно понимать, что риск повышает не какая-то одна черта, а скорее их сочетание с ситуацией. Доверчивость (или общая установка на доброжелательность мира) в паре с эффектом авторитета — мощный фактор. Альтруизм и эмоциональная отзывчивость целенаправленно эксплуатируются в схемах с просьбами о помощи «родственнику в беде». Жадность, или точнее, чрезмерный оптимизм и переоценка своей удачливости, лежит в основе многих финансовых пирамид и «выигрышей». Базой для ошибок в поведении часто является острая ситуативная потребность — одиночество, финансовые трудности, страх, неопределенность. Мошенник мастерски подстраивается под эту потребность, предлагая быстрое и простое решение, что резко снижает бдительность даже у скептически настроенных людей.

Главное оружие против мошенников

— Почему же в момент стресса критическое мышление отключается?

— Это вопрос физиологии. Звонок «из банка» с сообщением о взломе счета – это острый социальный стресс. Миндалевидное тело (амигдала), наш «детектор угроз», запускает каскад гормональных реакций. Кора головного мозга, отвечающая за логику, анализ и самоконтроль, буквально «затеняется» более древними структурами, требующими немедленного действия. Мысли сужаются до задачи «спасения», а голос, звучащий авторитетно и предлагающий четкий план («срочно назовите код из смс»), становится спасательным кругом.

Противостоять этому можно только осознанным созданием «буфера». Самое главное правило: взять паузу.

Ни одно официальное учреждение не требует действий в режиме 60 секунд. Фраза «Я перезвоню в банк по официальному номеру с сайта» – это не подозрительность, а нормальная практика. Это разрывает сценарий мошенника и возвращает контроль префронтальной коре, позволяя включить анализ.

Защита — это не только вопрос интеллекта, но и эмоциональной гигиены, и знания своих уязвимостей. Понимание, что в момент внезапного стресса наш мозг биологически запрограммирован на неоптимальные решения, позволяет сознательно встроить в свое поведение стоп-сигналы: паузу, независимую проверку и правило «слишком хорошо, чтобы быть правдой — значит, неправда». Конечно, также важно повышать знания кибербезопасности. Можно посоветовать такие ресурсы как Вестник киберполиции или «Лапша Медиа» — просветительский проект АНО «Диалог Регионы», направленный на развитие медиаграмотности.