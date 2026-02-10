Что такое дофаминовая яма и как из нее выбраться

У современного человека в жизни 1001 удовольствие. Мы можем посмотреть на котиков в рилсах, найти любимый фильм, сериал или книгу, отправиться в ресторан за вкусной едой, поиграть в видеоигры, слетать на другой конец света...

© globallookpress

И когда мы постоянно себя радуем, в один прекрасный момент может резко наступить эмоциональный спад. Мир перестает удивлять и радовать, любимые занятия не приносят удовольствия. Все кажется пресным, унылым, неинтересным и серым. Это и называется дофаминовой ямой. Подробнее в состоянии помогает разобраться психотерапевт Андрей Деревягин.

Что такое дофаминовая яма

Дофаминовой ямой обычно называют состояние эмоционального спада, которое возникает после ярких и насыщенных событий. Термин популярный и разговорный, но в медицинских учебниках и научной литературе его не используют. Классический пример — ощущение опустошенности и упадка сил после отпуска, крупной покупки или долгожданного события.

«Дофамин — это одновременно гормон и нейромедиатор. С его помощью клетки мозга передают сигналы друг другу. Он вырабатывается не только в головном мозге, но и в надпочечниках, поджелудочной железе и сердце. Для его синтеза организму нужен тирозин — аминокислота, из которой также образуются адреналин, норадреналин и меланин», — говорит психотерапевт.

Дофамин активно вырабатывается, когда человек испытывает удовольствие или ожидает его. Причем ключевую роль он играет именно в предвкушении. Мысль о вкусной еде, предстоящей поездке, покупке или встрече с близкими запускает выброс дофамина до того, как событие произошло. Даже воспоминания о приятных моментах способны активировать систему. Так мозг запоминает, какие действия приносят радость, и мотивирует нас повторять их снова и снова.

«На самом деле, нет такого диагноза, как дофаминовая яма. Это скорее общее название для состояния, при котором снижается настроение, пропадает мотивация, становится сложно сосредоточиться, появляются проблемы со сном и аппетитом, не проходит усталость даже после отдыха. Если симптомы держатся больше 2-х недель, стоит обратиться к психотерапевту или психиатру, чтобы исключить депрессию и другие расстройства», — отмечает Андрей.

Дофаминовая яма возникает, когда после резкого и частого стимулирования уровень дофамина временно снижается. Это может происходить после интенсивных источников быстрого удовольствия — онлайн-шопинга, видеоигр, бесконечного скроллинга коротких видео, сериалов, ярких развлечений. На контрасте с сильным эмоциональным подъемом обычная жизнь начинает казаться серой и неинтересной. Появляется ощущение пустоты, потеря интереса к привычным делам и отсутствие энергии.

Как распознать дофаминовую яму

На самом деле, симптомы состояния во многом схожи с другими проблемами. Например, депрессией, синдромом дефицита внимания, гиперактивностью или выгоранием. Поэтому самостоятельно разобраться бывает сложно. И все-таки есть характерные симптомы.

Плохое настроение.

Отсутствие мотивации.

Повышение уровня толерантности.

Постоянное желание повторить приятные ощущения.

Избегание людей.

Ухудшение самочувствия (проблемы со сном, головные боли, постоянная усталость, снижение работоспособности и физической активности).

Агрессивное поведение, апатия, перепады настроения.

Ангедония: потеря способности получать удовольствие от повседневных дел, которые раньше нравились.

Повышенная тревожность.

Можно ли выбраться из состояния

Лучшее, что вы можете сделать при вышеперечисленных симптомах — обратиться к психотерапевту или психиатру. Самостоятельно выбраться из дофаминовой ямы очень непросто. Но есть общие рекомендации, которые помогают восстановить работу дофаминовой системы и улучшить самочувствие в целом.

Справиться с дофаминовой ямой и привести своей самочувствии в порядок помогут следующие методы:

сон по 7-9 часов в день;

регулярные физические нагрузки;

правильное питание;

общение с друзьями и близкими;

медитация, дыхательные практики;

внедрение в повседневную жизнь медленных удовольствий;

прогулки на свежем воздухе;

стабильный режим дня;

новые хобби и увлечения.