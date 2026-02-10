Новое исследование показало, как бедность влияет на альтруизм

Новое исследование, проведенное учеными из Бирмингемского университета, показало, что люди чаще склонны оказывать помощь, если сами находятся в сложной ситуации. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

© Телеканал «Наука»

Ученые проанализировали поведение более 500 человек в различных контекстах. Авторы пришли к выводу, что люди в сложной ситуации с большей вероятностью помогут другим, чем те, кто находится в более комфортной обстановке.

Ранее в исследованиях готовности помочь не учитывалась значимость контекста, в котором находится человек. Это исследование показало, что выбор, с которым мы сталкиваемся, может серьезно повлиять на наши решения — как в личных интересах, так и в интересах других людей.

В исследовании ученые изучали, когда люди прервут просмотр фильма, если им предложат «помочь» анонимному человеку, предоставив денежные кредиты. Методика была следующей: участникам говорили, что они находятся либо в «богатых», либо в «бедных» условиях на разных этапах эксперимента. Участникам показывали различные варианты, которые могли привести к разной награде: либо большой награде с высокой вероятностью, либо меньшей награде с низкой вероятностью.

Если участники соглашались на предложение, им нужно было остановить видео и выполнить физическое действие, например, сильно сжать устройство для захвата или кликать по множеству кнопок. Это делалось для того, чтобы эксперимент точнее отражал реальные условия, когда проявление щедрости или помощь часто требуют физических усилий.

Люди в «бедных условиях» неожиданно оказались более отзывчивы и альтруистичны.

Профессор Патрисия Локвуд, ведущий автор исследования, объяснила: