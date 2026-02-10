Психолог ответил, в каких случаях эмпатия вредит человеку

Рационализация чужих чувств выглядит как зрелость, умение смотреть шире, учитывать контекст, не рубить с плеча. Проблема в том, что за этой взрослой оптикой иногда тихо исчезает право на собственные чувства.

© globallookpress

И тогда понимание других начинает работать против себя. Мы оправдываем их — вместо того, чтобы честно заглянуть в свои переживания, и постепенно оказываемся в плену иллюзий. Мы помогаем другим в ущерб себе — и потом остаемся без ресурса, без мотивации заниматься собственным развитием. Психолог Радмила Бакирова рассказала, почему эмпатия не всегда полезна — а привычка рационализировать все подряд может быть и откровенно вредна.

Понимание вместо проживания

Первое, что делает рационализация — подменяет эмоцию анализом. Вместо «мне больно» появляется «я понимаю, почему он так сделал».

«Логика включается раньше, чем тело успевает отреагировать, в итоге чувство не проживается, а складируется внутри, превращаясь в фоновое напряжение, которое потом проявляется раздражением, блоками в теле или усталостью без видимой причины», — объясняет эксперт.

Интеллектуализация как защита

Попытка все объяснить — часто способ не чувствовать, очень, кстати, удобный. Если разложить чужое поведение по полочкам, можно не сталкиваться со своей уязвимостью. Это психологическая броня: пока вы анализируете мотивы другого, вам не нужно признавать, что вас ранили, разочаровали или обесценили.

Стирание границ под видом эмпатии

Фраза «я все понимаю» нередко становится оправданием того, что на самом деле неприемлемо: чужие травмы, стресс, проблемы детства начинают объяснять — и тем самым легализовывать — нарушение ваших границ. Эмпатия превращается в самоотмену: чужие причины оказываются важнее собственного дискомфорта.

Отложенная злость

Непрожитые чувства никуда не исчезают, они просто маскируются эмпатией и откладываются до поры до времени.

«Рациональный человек может годами все и всех понимать, пока однажды не взрывается из-за мелочи. Это не внезапная реакция — это накопленная злость, которой долго не давали права на существование», — подчеркивает психолог.

Возврат к себе: баланс, а не отказ от понимания

Выход не в том, чтобы перестать понимать других, ведь эмпатия — очень ценное качество. Но ей нужен второй полюс: признание собственных чувств. Сначала важно разглядеть и озвучить, что конкретно вам не подходит, не приятно или больно — и только потом следует попытка увидеть контекст другого. Когда этот порядок соблюден, понимание перестает глушить вас и начинает работать на здоровый диалог.