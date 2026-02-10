Почему взрослые дети продолжают жить с родителями

Съезжать от родителей у нас принято к 21 году, как раз после получения образования. Но так выходит не у всех, многие по каким-то причинам остаются надолго с мамой и папой. А почему?

© Freepik

Что важнее для начала отношений — собственная квартира или эмоциональная независимость? Новый опрос ВЦИОМ раскрыл неожиданные критерии, которые применяют россияне при оценке потенциального партнера.

Цифры говорят сами за себя: 70 процентов российских женщин честно признаются — симпатичный мужчина в возрасте 30–40 лет, все еще живущий с родителями, вряд ли станет серьезным кандидатом в спутники жизни. Мужчины проявляют чуть больше снисходительности: только 41 процент опрошенных считает аналогичную ситуацию с женщиной препятствием для отношений.

По мнению россиян, идеальный возраст для начала самостоятельной жизни — 21 год. Эта планка едина как для сыновей, так и для дочерей.

Но есть критерий и строже квартиры. Оказалось, что эмоциональная зависимость от родителей беспокоит потенциальных партнеров даже больше, чем прописка.

Феномен нетерпимости к совместному проживанию с родителями социолог, научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения имени Н. М. Римашевской ФНИСЦ РАН Софья Ляликова, предлагает рассматривать в более широком социальном и историческом контексте.

Слушать маму — антитренд

«Исследование ВЦИОМ "Маменькины сынки 21 века" вызвало большой общественный резонанс. Однако многие интернет-паблики неверно интерпретировали результаты, сделав сенсационный вывод о том, что "70 процентов россиянок не рассматривают мужчин старше 30 лет без собственного жилья в качестве потенциальных партнеров", — объясняет эксперт. — На деле речь шла не о "собственном", а об "отдельном" жилье, то есть о сепарации от родителей. Здесь акцент смещается с имущественного на социально-психологический аспект — способность мужчины быть самостоятельным».

Софья подчеркивает, что, согласно исследованиям Института социологии ФНИСЦ РАН и Росстата, за последние десятилетия экономическая самостоятельность и уровень образования женщин возросли радикально. А современный запрос на самостоятельность — лишь следствие глубоких социокультурных изменений.

«Женщина сегодня не воспринимает брак как единственный способ самореализации: для нее семья — это союз, основанный на взаимном уважении и эмоциональной поддержке, — подчеркивает Ляликова. — Поэтому нежелание строить отношения с мужчиной, живущим с родителями, может говорить не о "жилищном снобизме", а о поиске равноправного партнера, готового к самостоятельности и совместной ответственности. Это скорее символ этой зрелости и способности к сепарации от родительской семьи, чем требование материального благополучия. А вот проживание с родителями воспринимается как сигнал незавершенного взросления, неготовности к автономному ведению быта и к самостоятельной семейной жизни. Важно понимать, что эта установка формируется на фоне роста общей социально-экономической неопределенности. Молодые мужчины оказываются в ситуации двойного давления: с одной стороны, на них по-прежнему накладываются серьезные социальные ожидания как на потенциальных кормильцев и глав семьи, а с другой — они сталкиваются с объективными барьерами: дороговизной жилья, высокими ставками по ипотеке, нестабильностью рынка труда. Поэтому сводить все лишь к "повышенным требованиям женщин" — значит чрезмерно упрощать картину».

По словам социолога, речь идет о формировании нового стандарта равноправных отношений, в котором на первый план выходят взаимная зрелость и надежность.

Эксперт также указывает на связанную с этим тенденцию: неуклонный рост возраста вступления в первый брак. Этот процесс, по ее мнению, питается целым комплексом причин — от трансформации ценностей до суровой экономической реальности.

«Данные показывают интересный диссонанс, — отмечает социолог. — С одной стороны, в вопросах брака россияне по-прежнему остаются романтиками, ставя на первое место любовь. С другой — они же на практике осознают критическую важность бытовой и экономической стабильности. Почти половина населения считает, что без отдельного жилья семью заводить не стоит. Это противоречие между ценностным идеалом и прагматическим условием во многом и объясняет, почему брак откладывается: люди ждут не только подходящего человека, но и подходящих, более устойчивых условий».

Особое внимание Ляликова уделяет тому, что часто служит даже более весомым антикритерием, чем отсутствие своего жилья, — зависимости от мнения матери.

«Если факт совместного проживания еще может быть оправдан тяжелой экономической ситуацией, то постоянная оглядка на совет матери, особенно в вопросах семейной жизни, в общественном сознании почти не имеет оправдания», — поясняет она.

Такое поведение считывается как прямой сигнал личностной незрелости, несформированной автономии и неготовности брать на себя ответственность, уверена специалист. В контексте партнерских отношений это воспринимается как фундаментальная слабость, ведь семья — это союз двух взрослых, самостоятельных людей.

«Исследование фиксирует не столько "потребительский" запрос, сколько глубокую трансформацию самой модели семьи. "Отдельное жилье" здесь выступает скорее метафорой, материальным символом психологической сепарации, ответственности и готовности к созданию нового жизненного проекта. Современные женщины стремятся не к отказу от семьи, а к ее более осознанному и зрелому формату, где оба человека способны нести равную ответственность за общее будущее», — резюмирует Софья Ляликова.

Сепарация в рассрочку

Впрочем, тренд на позднюю сепарацию невозможно объяснить лишь сменой социальных парадигм. На него напрямую влияют суровые экономические реалии, с которыми сталкивается молодое поколение. Своим взглядом на проблему поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Он подчеркнул, что причины длительного совместного проживания с родителями часто носят сугубо прагматичный характер.

«Для одних молодых людей жизнь с родителями — это вынужденная мера, время, чтобы накопить средств при низкой заработной плате и отсутствии сбережений, — объясняет эксперт. — Для других — элемент традиции и желание жить большой семьей, где родители помогают детям, в том числе финансово и с воспитанием внуков».

Экономист приводит пример из зарубежной практики, отмечая, что и в США родители часто оказывают существенную финансовую поддержку взрослым работающим детям, чьи потребности нередко превышают их текущие доходы.

Щербаченко также указывает на заметный сдвиг возрастных рамок.

«Если в конце 1990-х отделение от родителей происходило в 21–24 года, то сейчас средний возраст выхода из семьи сдвинулся до 23–26 лет, а в крупных городах — и вовсе до 27–30 лет, — считает эксперт. — Происходит это из-за вполне рационального желания съехать, когда уже есть прочная основа: построенная карьера и возможность сразу приобрести собственное жилье».

Важным фактором, по мнению Щербаченко, являются государственные инструменты помощи.

«Материнский капитал — одна из ключевых мер поддержки семей, — напоминает экономист. — С 1 февраля 2026 года его размер увеличится и составит 728,9 тысячи рублей на первого ребенка и 963,2 тысячи — на второго».

Особое внимание он уделяет обновленной программе «Семейная ипотека».

«Программу продлили до 2030 года, и теперь льготная ипотека под 6 процентов годовых доступна семьям с детьми до шести лет, а также семьям с ребенком-инвалидом. Это серьезный инструмент для улучшения жилищных условий», — отметил доцент.

Яблоко от яблоньки

Если с «красными флагами» и антитрендами все более-менее ясно, то возникает закономерный вопрос: а что же, собственно, ищут? Какие позитивные качества сегодня востребованы в потенциальном партнере?

Чтобы ответить на него, мы обратились к московской свахе с 29-летним стажем объединения сердец Марине Благиревой.

По ее словам, современные ожидания зачастую парадоксальны. С одной стороны, присутствуют завышенные материальные требования, с другой — явная психологическая неготовность к самостоятельности.

«Иногда диву даешься — будто у нас все родители — миллионеры, — делится наблюдениями Благирева. — Откуда иначе взяться ожиданию, что к 25 годам у тебя уже должна быть свои квартира и машина? Но если копнуть глубже, проблема часто даже не в деньгах, а в умении ими распорядиться. Особенно у парней, которых с детства опекали мама и бабушка: их просто не научили принимать решения и вести быт».

Она объясняет, что жизнь с родителями после 30 лет воспринимается не как временная финансовая мера, а как тревожный сигнал. Для потенциальных партнерш это маркер незавершенного взросления, неготовности вести общее хозяйство и брать на себя роль главы новой семьи.

Эта бытовая незрелость проецируется и на отношения. Сваха отмечает, что у многих молодых мужчин сегодня буквально парализующий страх — не оправдать ожиданий, столкнуться с критикой или насмешкой, особенно в интимной сфере.

«Запросы бывают очень специфические, — рассказывает Марина. — Одни ищут в партнерше вторую маму, готовую их приютить и обслуживать. Другие, наоборот, целенаправленно спрашивают девушек без опыта — чтобы не было сравнения и потенциального осуждения. Все это — от незнания, неуверенности в себе. Мотивации завоевывать партнершу у многих просто нет».

По наблюдениям Благиревой, у девушек сегодня совершенно иная повестка.

«Парадокс, но в плане инициативы и интереса к физической близости они сейчас часто опережают мужчин, — говорит сваха. — При этом "брак как проект жизни" уже не является для них единственной целью. Карьера, самореализация, личные границы — все это вышло на первый план. Девушка в 25 лет больше не паникует, что "еще не замужем". Более того, очень часто за услугой обращаются не сами молодые люди или девушки, а их родители, переживающие за будущее ребенка».

По ее словам, этот разрыв — между целеустремленностью женщин и инфантильностью части сверстников-мужчин — заставляет первых искать партнеров старше.

«Женщина, особенно молодая, тянется к уверенному в себе мужчине, у которого уже есть не только квартира, но и жизненный опыт, четкость в решениях, — объясняет Благирева. — И вот здесь возникает замкнутый круг. Получив такой опыт отношений, женщина уже невольно будет искать те же качества в будущем партнере. А как 22-летнему парню конкурировать с 40-летним мужчиной, у которого за плечами годы самостоятельной жизни?»

В завершение обсуждения накопившихся проблем —от психологической неготовности к браку до мошенничества на рынке знакомств — эксперт поднимает вопрос об основательных способах их решения. Марина Благирева, опираясь на свой почти 30-летний опыт, предлагает идею, выходящую за рамки частной практики.

Сваха видит выход в создании доступного и прозрачного социального сервиса. Ее модель основана на человеческом подходе и здравом смысле.

«Лучше, чтобы человек сначала письменно изложил свою ситуацию и ожидания, а уже потом приходил на встречу. Посмотрели друг на друга — симпатия есть, можно общаться дальше. Нет — без обид и лишних обязательств. Главное — честность и безопасность», — делится своим видением Благирева.

По мнению эксперта, такие проекты нуждаются не в жестком регулировании, а в создании защищенных условий и общественного доверия.

«Работа должна строиться на искреннем желании помочь, а не на коммерции. Может быть, здесь нужна государственная поддержка — не как контроль, а как гарантия прозрачности и защиты от мошенников», — рассуждает Марина.

Она подчеркивает, что такая инициатива решает сразу две важные задачи: помогает тем, кто в одиночестве, и положительно влияет на демографию. По словам Благиревой, главное — восстановить для людей ценность и безопасность самого процесса поиска партнера.

«Нельзя делать из этого цирк или телешоу, — говорит она. — Людям нужно приватное пространство, где опытный и неравнодушный специалист поможет создать условия для встречи со своей второй половиной».

Кстати

В России есть амбициозная государственная инициатива по созданию бесплатной мета экосистемы для знакомств, направленной на долгосрочные отношения и создание семьи. Это проект «Доверие». Его ключевая цель — формирование безопасной цифровой среды для серьезных знакомств, что должно способствовать решению демографических задач в стране. На данный момент проект находится в стадии активной разработки. Доступ к его функциям на этапе тестирования осуществляется через специального Telegram-бота. В будущем планируется интеграция с порталом «Госуслуги», что должно обеспечить дополнительный уровень верификации и доверия.

Ранее клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала «Вечерней Москве», почему мать мужа может не принимать невестку и как наладить отношения со свекровью.