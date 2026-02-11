Семь главных причин отсутствия оргазма

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что оргазм является пиком не только физиологического, но и психоэмоционального возбуждения. В Telegram-канале специалистка перечислила женщинам семь главных причин его отсутствия.

Первой причиной Мелехина назвала постоянный внутренний диалог. Например, женщина может постоянно думать во время секса о том, как она выглядит. Однако для достижения оргазма необходимо перестать все контролировать, пояснила специалистка.

Во-вторых, мешать могут пережитое насилие или строгое воспитание, уравнивающее секс и грязь, добавила она. Следующей причиной является страх близости и уязвимости, а оргазм, утверждает сексолог, как раз предполагает потерю контроля.

В-четвертых, оргазм может не наступить, если сделать его целью, добавила Мелехина.

«Когда оргазм становится обязательной целью, а не естественным возможным финалом, возникает давление», — написала она.

Другими причинами она назвала отсутствие знаний о своих точках удовольствия, получаемых обычно во время мастурбации, отождествление секса исключительно с проникновением и непонимание механизмов возбуждения, из-за которого тело остается неразогретым.

Ранее сексолог Джиджи Энгл рассказала, как достичь оргазма во время сна. Для этого она посоветовала вечером включить порнографию для усиления сексуального нпряжения.