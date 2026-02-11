Компания Rolex зарегистрировала в России два товарных знака

Швейцарская компания Rolex зарегистрировала в России товарные знаки Easylink и Syloxi для наручных часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки на товарные знаки были поданы в декабре 2024 года из Швейцарии, а зарегистрированы только в феврале текущего года. Срок действия исключительного права истекает в декабре 2034 года.

Товарные знаки были зарегистрированы по классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в который входят наручные часы и часы-браслеты всех типов.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в России свой одноименный товарный знак. Компания сможет использовать его для продажи продуктов питания, готовых блюд, напитков, игрушек и посуды.

В свою очередь, косметическая компания L'Oreal зарегистрировала в России 6 товарных знаков. Среди них: Alien, Mixa, Lancome, essie, Re-Plasty age recovery и Pureology Professional color care.